Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        İlandır
        Giriş: 08.01.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        YAYLADAĞI
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2023/272 Esas

        DAVACI : MEHMET TULUK-37861459968 -
        DAVALI : NURİ YÜCEDAĞ- -


        Davacı ile davalı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
        Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Leylekli mahallesi Hacıömer mevkii 1730 ada 11 parsel ile 1730 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar arasında bulunan taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi bezge Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur. 28/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962821
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu