İLAN

T.C.

YAYLADAĞI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2023/272 Esas

DAVACI : MEHMET TULUK-37861459968 -

DAVALI : NURİ YÜCEDAĞ- -



Davacı ile davalı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Leylekli mahallesi Hacıömer mevkii 1730 ada 11 parsel ile 1730 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar arasında bulunan taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi bezge Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur. 28/12/2023