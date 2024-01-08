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T.C.

YAYLADAĞI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2023/212 Esas

DAVACI: ABDURRAHİM EZER



DAVALILAR : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:4 Hatay Merkez/ HATAY

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YAYLADAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ

3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesinde olan kuzeyinde 109/2 parsel, doğusunda 109/1 parsel, güneyinde ve doğusunda ise tapu harici alan bulunan taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur. 01/11/2023