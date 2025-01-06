T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN"

“Küçük Su İşleri Yaylaköy Göleti’’ inşaatı nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığının 29/05/2017 tarih ve 1825 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten21.Bölge Müdürlüğü tarafından 10/01/2024 tarih, 21077376-752.01.99-4222357 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Hissesi Ada/ Parsel No Taşınmaz Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Daimi İrtifak Hakkı Kam. Alan 2024/218 Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yayla Mah. (ÖLÜ) İsmet TÜRKMEN (İsmail Oğlu) Mirascıları 1/1 102/1

(ifraz 7) Göl Sahası 428,07 m2 428,07 m2 2024/219 Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yayla Mah. 1-Gülnar PAMUK

2-Hafize USLU

3-Gülgün USLU KÖKTÜRK

4-(ÖLÜ) Ali USLU (Mehmet Oğlu) Mirascıları 3/56

1/28

3/56

1/1 104/4

(ifraz 33) Göl Sahası 2.460,11 m2 2.460,11 m2 2024/220 Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yayla Mah. 1-Adalet HAVADAN

2- Gülsiye DİRİL

3- Mehmet İRİ

4- Yücel CİCİLİ

5- Yavuz CİCİLİ

6- Rabia YILDIZ

7- Gonca ÇOBAN ŞERBETÇİOĞLU 1/5

1/10

1/10

1/20

1/20

1/20

1/20 104/18

(ifraz 39) Göl Sahası 2.234,25 m2 2.234,25 m2 2024/221 Muğla İli, Yatağan İlçesi, Köklük Mah. (ÖLÜ) Minire DEVECİOĞLU (Yakup Kızı) Mirascıları 1/1 160/5

(ifraz 10-11) Bahçe 277,65 m2

629,86 m2 277,65 m2

629,86 m2 2024/222 Muğla İli, Yatağan İlçesi, Köklük Mah. (ÖLÜ) Ali USLU (Mehmet Oğlu) Mirascıları 1/1 160/7 Bahçe 177,73 m2 177,73 m2