T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN"
“Küçük Su İşleri Yaylaköy Göleti’’ inşaatı nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığının 29/05/2017 tarih ve 1825 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten21.Bölge Müdürlüğü tarafından 10/01/2024 tarih, 21077376-752.01.99-4222357 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|Dosya No
|Taşınmaz Bilgileri
|Taşınmaz Maliki
|Hissesi
|Ada/ Parsel No
|Taşınmaz Vasfı
|Taşınmazın Yüzölçümü
|Daimi İrtifak Hakkı
|Kam. Alan
|2024/218
|Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yayla Mah.
|(ÖLÜ) İsmet TÜRKMEN (İsmail Oğlu) Mirascıları
|1/1
|102/1
(ifraz 7)
|Göl Sahası
|428,07 m2
|428,07 m2
|2024/219
|Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yayla Mah.
|1-Gülnar PAMUK
2-Hafize USLU
3-Gülgün USLU KÖKTÜRK
4-(ÖLÜ) Ali USLU (Mehmet Oğlu) Mirascıları
|3/56
1/28
3/56
1/1
|104/4
(ifraz 33)
|Göl Sahası
|2.460,11 m2
|2.460,11 m2
|2024/220
|Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yayla Mah.
|1-Adalet HAVADAN
2- Gülsiye DİRİL
3- Mehmet İRİ
4- Yücel CİCİLİ
5- Yavuz CİCİLİ
6- Rabia YILDIZ
7- Gonca ÇOBAN ŞERBETÇİOĞLU
|1/5
1/10
1/10
1/20
1/20
1/20
1/20
|104/18
(ifraz 39)
|Göl Sahası
|2.234,25 m2
|2.234,25 m2
|2024/221
|Muğla İli, Yatağan İlçesi, Köklük Mah.
|(ÖLÜ) Minire DEVECİOĞLU (Yakup Kızı) Mirascıları
|1/1
|160/5
(ifraz 10-11)
|Bahçe
|277,65 m2
629,86 m2
|277,65 m2
629,86 m2
|2024/222
|Muğla İli, Yatağan İlçesi, Köklük Mah.
|(ÖLÜ) Ali USLU (Mehmet Oğlu) Mirascıları
|1/1
|160/7
|Bahçe
|177,73 m2
|177,73 m2