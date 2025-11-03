Habertürk
        T.C. VİRANŞEHİR 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.11.2025 - 00:00
        T.C.
        VİRANŞEHİR
        4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Esas No: 2024/335
        Karar No : 2025/185


        İLAN


        Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ali ve Halime oğlu, 01/05/1988 Haseke doğumlu Suriye Uyruklu Ahmed HÜSEYNO'nun sanık olduğu yukarıda esas ve karar numarası belirtilen dosya kapsamında düzenlenen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        İlanın yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02325201
        Yazı Boyutu