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T.C. VEZİRKÖPRÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/46 Esas

DAVACI: MAHMUT ŞAHİN-69154025710 - Hayranlı Mahallesi Hayranlı Sok.No:77

Vezirköprü/ SAMSUN

DAVALI : ZULEYKHA MAMMADOVA- - BAKİ ŞAH XTAİ RAY CAVANŞİR KÜÇ EV 24

M 36 BAKİ

DAVA : Boşanma (Terk Nedeniyle)

DAVA TARİHİ : 07/03/2023



Davacı Mahmut Şahin tarafından, davalı Zuleykha Mammadova aleyhine 07/03/2023 tarihinde açmış olduğu boşanma davasına ilişkin dilekçesinde özetle; Davalı eşi ile 04/02/2022 tarihinde evlendiğini, davalı ile 2 ay beraber kaldıktan sonra bahaneler uydurarak Azerbaycan'a memleketine gittiğini, orada 2 ay kaldığını ve tekrar Türkiye'ye yanına geldiğini, tekrar 2 ay kaldıklarını, yine bir bahaneler uydurarak tekrar gittiğini, şuanda ise gelmediğini ve gelmesi için kendisinden her ay çocuklarına 400 dolar göndermesini istediğini, bu parayı verir ise geleceğini bu davayı açtığı gün görüntülü görüşme yaparken söylediğini, açıklanan nedenlerle mahkemece gereğinin yapılmasını ve davalı eşi ile bundan sonra tekrar bir aile birliği kurmaları imkansız olduğundan boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Zuleykha Mammadova'nın tebliğe yarar adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş ve mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HMK'nin 127. Maddesi gereğince bu tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde açılan davaya karşı cevap dilekçenizi vermeniz gerektiği, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde HMK'nin 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Tebligatın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.