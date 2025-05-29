Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.05.2025 - 00:00
        T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/95 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslardan dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.05.2025

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
        2025/95 Esas VAN İPEKYOLU ARITOPRAK 101 ADA 346 PARSEL
        2025/96 ESAS VAN İPEKYOLU ARITOPRAK 105 ADA, 58 PARSEL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02233411
        Yazı Boyutu