T.C. VAN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/741 Esas

KARAR NO : 2025/225



GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A



SANIK : OKAN ASLAN, Zeki ve Fadile oğlu, 15/02/2001 BAŞKALE doğumlu, TCNo:22*******86

SUÇ : İbadethanelere Zarar Verme

SUÇ TARİHİ :13/08/2019

SUÇ YERİ : VAN/MERKEZ

KARAR TARİHİ :11/02/2025

HÜKÜM: -Sanık Okan ASLAN'ın eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle, aynı Kanun'un 152/1 madde ve bendinde düzenlenen ''İbadethanelere zarar verme'' suçunu işlediği sabit görüldüğünden, TCK'nın 61/1 madde ve fıkrası uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yeri, meydana gelen zararın ağırlığı ile sanığın güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezasında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın cezasında başkaca artırım ve indirim nedeni uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

4-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, katılan kurumun dosyaya yansıyan herhangi bir zararının bulunmaması ve sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan 5271 sayılı CMK’nın 231/5-6. maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Dair, iş bu kararın ilan tarihinden itibaren VAN Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, karar verildi.