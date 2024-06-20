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        T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.06.2024 - 00:00
        T.C.
        VAN
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2019/248 Esas

        Konu: İlan Metni

        29/05/2024


        İLAN METNİ


        Dahili Davalı 32123365476 T.C. Kimlik numaralı, Ayhan SİVİL'e 14/12/2023 tarih, 2019/248 Esas ve 2023/1596 Karar sayılı gerekçeli karar evrakı ve 30/01/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ekli olup gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. İla 31. Maddeleri gereğince adı geçen davalıya son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.


        EK : Gerekçeli Karar Evrakı, İstinaf Başvuru Dilekçesi, Tebligat Evrakı

        DAHİLİ DAVALI:AYHAN SİVİL-32123365476- Cumhuriyet Mah. Girne Sok. No:14 İpekyolu/ VAN
        VAN ili, GÜRPINAR ilçesi, ARINDI mah/köy, 44 Cilt, 11 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, HUSRET ve HİZARE oğlu/kızı, 22/06/1984 dogumlu,

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02050580
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