T.C.

VAN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/248 Esas

Konu: İlan Metni

29/05/2024



İLAN METNİ



Dahili Davalı 32123365476 T.C. Kimlik numaralı, Ayhan SİVİL'e 14/12/2023 tarih, 2019/248 Esas ve 2023/1596 Karar sayılı gerekçeli karar evrakı ve 30/01/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ekli olup gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. İla 31. Maddeleri gereğince adı geçen davalıya son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



EK : Gerekçeli Karar Evrakı, İstinaf Başvuru Dilekçesi, Tebligat Evrakı

DAHİLİ DAVALI:AYHAN SİVİL-32123365476- Cumhuriyet Mah. Girne Sok. No:14 İpekyolu/ VAN

VAN ili, GÜRPINAR ilçesi, ARINDI mah/köy, 44 Cilt, 11 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, HUSRET ve HİZARE oğlu/kızı, 22/06/1984 dogumlu,