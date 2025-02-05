T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/11 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TCDD Genel Müdürlüğünce Uşak İli Merkez İlçesi Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu projesi kapsamına rastlayan aşağıda ekli listede dava dosya numarası, il, ilçe, mahalle/köy ve ada/parsel numarası ile vasfı, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında Kamulaştırma Bedelinin tespiti ile taşınmazın yükümlülüklerinden arındırılmış olarak tapuya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili için dava açılmıştır. İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği; Kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen hakların tapuya tescil edileceği, Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak vadeli hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği; iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca İLAN olunur.31/01/2025

ESAS NO: DAVALILAR: 2025/11 (Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/25 Esas- 2025/9 Karar sayılı Birleşen Dosyası ) BİLGİ YAĞAN, ERDOĞAN ŞENTÜRK, GÜLSÜM COŞKUN, HANİFE KARAĞAÇ, HELİME AKDEVE, İBRAHİM KARAĞAÇ, NECATİ KARAĞAÇ, SEVGİ COŞKUN 2025/12 DİLEK ALTINTERİ, DİLEK ÖZDOĞAN, GÜLŞEN AYHAN, HASAN HÜSEYİN AYHAN, İSMAİL AYHAN, KEMAL SİNAN ALTINTERİ, RECEP AYHAN, SİNEM BEŞKAZALIOĞLU 2025/13 SADIK BACAK 2025/14 NURHAN BAYAR 2025/15 ADNAN DUYSAK 2025/16 CENNET ÜNVER, ERHAN ÜNVER, HATİCE ÖZKARA, OSMAN ÜNVER 2025/17 ADİL ÖĞÜT, ATİKE ÖĞÜT, HAKKI ÖĞÜT, HAKKI ÖĞÜT, HALİME METİN, İSMAİL ÖĞÜT, NADİR ÖĞÜT, OSMAN OĞLU HAKKI, OSMAN OĞLU MEHMET, PAKİZE KARTAY, SULTAN ÖĞÜT 2025/18 AHMET ZEKİ ÇAKIN, ALİME ALPER, AYNUR SUNAN, AYŞE GÜNDÜZ, CEMİL KALE, CÜNEYT KALE, ERCAN ALPER, FAHRETTİN KUMDAKCI, FATMA ÇAKIN, FATMA KAHYA, GÜLDALI ALPER, GÜRCAN ALPER, HALE SEHER ÇAKIN, HALİME ÇAKIN, HALİME PEKER, HASAN ALİ ALPER, MUSTAFA ALPER, NURHAN BAYAR, ÖZCAN ALPER, YAVUZ ÖZMEN, YÜCEL ÇAKIN, YÜKSEL ÇAKIN 2025/19 DİLEK ÖZDOĞAN, GÜLŞEN AYHAN, HASAN HÜSEYİN AYHAN, MUZAFFER ÖZHAN, RECEP AYHAN 2025/20 AHMET KOCABIYIK, ALAETTİN ÜNVER, ALİ ALBAYRAK, ALİME AĞAOĞLU, ALTAN SEZİŞLİ, AYDIN KESGİN, AYLA KARATAŞ, AYNUR YILMAZ, AYŞE AKTÜRK, AYŞE ÖZKAYA, AZİME KOCAAYAN, BANU RENÇBER, BEKİR ÜNVER, BERİN KABALAK, BORA BİNAT, BURCU ÇELİK, BÜLENT CAN, CANA KESKİN, CEMAL ÖZKAYA, CEMİLE GEZER, CENK YILDIRIM, CENNET ÜNVER, CEYDA DOĞAN, EMEL KESGİN, EMİNE ÇALAPALA, EMİNE GÜLİN ÖZDOĞAN, EMRAH PALA, ERDAL ÜNVER, ERDOĞAN PEKER, EROL PEKER, ESRA BELKIR, FATİME ÖZKAYA, FERİDE OKYAR, FİKRET SEZİŞLİ, GONCAGÜL KOCABIYIK, GÜLFER KESKİN, GÜLGÜN YENİAY, GÜLTER DURUMLUIRMAK, GÜLÜMSER SEZİŞLİ, HALİL ÇETİN, HANDE BAŞAR, HATİCE PALA, HÜLYA GÜNAYDIN, HÜLYA TUNAY, HÜSEYİN KOCABIYIK, İBRAHİM ÖZKAYA, İDİL KESGİN HAN, İSMAİL KOCABIYIK, KADİR YILDIRIM, KAMİL YERGE, KAMİLE GÖBELEZ, MEHMET ÇÖMEN, MEHMET ÖZKAYA, MEHMET SÜYÜK, MEHMET TAHSİN KOCAAYAN, METİN ÖZKÖSE, MURAT ÖZKAYA, MUSTAFA KOZAN, MUSTAFA ÖZKAYA, MUSTAFA ÜNVER, MUSTAFA ALTAN KABALAK, MUSTAFA BURAK ÖZKÖSE, MÜGE SEZİŞLİ TÜRK, NERMİN PEHLİVAN, NEVİN HUY, NEVZAT ÖZKAYA, NEZAHAT GÖKALP, NİGAR ÖZKÖSE, NİHAT DEMİR, NİMET ELİF KOCAAYAN, NURAY HARA, NURGÜL YERGE, NURPER TUNCALI, NURSEL KOCABIYIK, OKSANA KESGİN, OSMAN ÜNVER, ÖZCAN YAŞAR, ÖZGÜL KESGİN, RABİA GÜNGÖR, RAMAZAN ÜNVER, RECEP KOCABIYIK, RECEP PEKER, REFİK PALA, SACİDE İNAL, SALİH KURDEN, SELİM SEZİŞLİ, SERKAN KESGİN, SUAT COŞKUN KOCAAYAN, SULTAN ÖZKÖSE, SÜHEYLA SÜYÜK, ŞEMSİ ALKAN, ŞENGÜL KOCABIYIK, ŞÜKRAN ÖZKAYA, TAMER SAYDAM, TAYLAN KABALAK, TUFAN YERGE, TÜLİN GÖKER, UMMAHAN ÇAKAR, ÜMİT AKTÜRK, ÜMİT ALBAYRAK, ÜNVER ÖZKÖSE, VOLKAN KESGİN, YADİGAR YEŞİL, YAŞAR SAYDAM, YAŞAR ÜNVER, YAŞAR AYDIN CAN, YILDIZ ALTINTAŞ, YURDAGÜL ÜLKEN, YÜCEL TOPCU, ZERRİN ZİHNİOĞLU

İLİ: UŞAK İLÇESİ: MERKEZ

Esas No: Mah/Köy Ada Parsel Kamulaştırılan

Alan

2025/11 Yavu Köyü 136

136 19

20 258,95 m² 19.674,97 m² 2025/12 Yavu Köyü 139 22 5.824,04 m² 2025/13 Yavu Köyü 139 20 1.509,00 m² 2025/14 Yavu Köyü 135 14 675,45 m² 2025/15 Yavu Köyü 138 21 1.626,47 m² 2025/16 Yavu Köyü 136 17 5.078,55 m² 2025/17 Yavu Köyü 135 26 1.664,01 m² 2025/18 Yavu Köyü 135 19 28.942,41 m² 2025/19 Yavu Köyü 139 16 3.277,20 m² 2025/20 Yavu Köyü 136 21 22.023,79 m²