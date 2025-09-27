Örnek No:55*



T.C.

UŞAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 828 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Avlulu İki Katlı Kargir Ev" vasfıyla 230,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde; taban alanı yaklaşık 104,00 m2 olan kısmi bodrum+zemin+1 normal kat ve çatı arası katından oluşan yapı vardır. Kısmi bodrum katında 1 adet depo, zemin ve normal katlarında 1'er adet mesken, çatı arası katında mesken ve açık teras olarak tasarlanmıştır. Katlar birbirinden bağımsız şekilde kullanılmaktadır. Adresi : Atatürk Mahallesi, Suna Sokak, Dış Kapı No:18 Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 4.310.608,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:05

25/09/2025

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.