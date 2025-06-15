Örnek No:55*



T.C.

UŞAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kuyucak Mahallesi, 197 Ada 12 Parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasfıyla 16.996,91 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi vardır. %2-3 meyillidir.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamı dışında, çevre düzeni planında kentsel gelişim alanında kalmaktadır. Toplulaştırma işlemi ile 3083 sayılı yasa gereği kısıtlıdır.

Kıymeti : 18.697.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı Yasanın 6.Maddesi gereğince kısıtlıdır." beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kuyucak Mahallesi, 204 Ada 13Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 10.305,98 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi vardır. %1-2 meyillidir.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamı dışında, çevre düzeni planında kentsel gelişim alanında kalmaktadır. Toplulaştırma işlemi ile 3083 sayılı yasa gereği kısıtlıdır.

Kıymeti : 15.459.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı Yasanın 6.Maddesi gereğince kısıtlıdır." beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 14:50

12/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.