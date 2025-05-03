Örnek No:55*



T.C.

UŞAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/50 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5816 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 1.146,45 m2 yüz ölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde taban alanı yaklaşık 113,34 m2 olan zemin+1 kattan oluşan yapı bulunmaktadır.Mevcut durumu itibari ile tadilat görerek kullanılabilecek durumdadır.

Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Dış Kapı No: 212 Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; ayrık nizamda 7 (yedi) kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 12.017.470,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 14:50

30/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.