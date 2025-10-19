Habertürk
Habertürk
        Resmi İlanlar

        T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.10.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2007/1106 Esas

        Uşakili, Merkezilçesi, Karaağaçmah/köy 8 Cilt,416 Aile sıra no 9 sırada nüfusa kayıtlı21/03/1951 doğumlu 01/08/2005 tarihinde vefat eden müteveffa Hüseyin Çeltik 'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 14/10/2025

