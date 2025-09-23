Örnek No:55*



T.C.

UŞAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/47 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesi, Yeni Sanayi Mevkii 1699 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 138,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.Parsel üzerinde zemin+1 normal kattan oluşan yapı bulunmaktadır. Betonarme inşaat olarak yapılmıştır. Zemin ve 1. katında birbirinden bağımsız kullanılan 2 adet atölye-iş yeri vardır. Yapının taban alanı 138 m2'dir. Zemin katta bulunan atölye ile komşu parselde bulunan atölye arasındaki duvarların kaldırılmış olup birlikte kullanılmaktadır. 1. katta bulunan atölye bağımsız kullanılmaktadır.

Adresi : Kemalöz Mahallesi, 4. Site Sokak Dış Kapı No: 60/AUşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi alanı olarak planlıdır.Bina yüksekliği (Yençok) 7,50m'dir.İmar planına göre yaklaşık 10,42 m² alan yolda kalmaktadır

Kıymeti : 7.543.576,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesi, Yeni Sanayi Mevkii 1699 Ada 14 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 160,06 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Üzerinde subasman seviyesinde bırakılmış natamam halde bir yapı bulunmaktadır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi alanı olarak planlıdır. Bina Yüksekliği (Yençok) 7,50 m'dir.

Kıymeti : 3.520.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 12:24

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:24

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 12:24

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Karakıran Mevkii 1066 Ada 206 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 547,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde, taban alanı yaklaşık 140,00 m2 olan zemin ve üzeri 2 normal kattan oluşan yapı bulunmaktadır. 1. ve 2. normal katlarında birbirinden bağımsız kullanılan her katta 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet mesken vardır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Kolej Sokak, Dış Kapı No: 20 Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; ayrık nizamda dört kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır (Taks:0,40 kaks: 1,60). Parsel 1066 ada 399 numaralı parsel ile şuyulu durumdadır.

Kıymeti : 12.045.260,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:34

20/09/2025

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.