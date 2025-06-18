T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2022/443 Esas

DAVALI : Ömer kızı ŞANİZE AKKAYA



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (TMK 713. md.'ye dayalı olağanüstü zamanaşımı ned.) davasının yapılan yargılamasında; adresleriniz ve açık kimlik bilgileriniz tüm kurumlardan araştırılmasına rağmen tebliğe yarar adresinizin tespit edilememesi nedeniyle mahkememizce dava dilekçesi ve ekleri tarafınıza tebliğ edilememiş olup dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; Uşak, Merkez, Bozkuş Köyü 320 ada 20 parsel sayılı taşınmazın davalı adına olan kaydının iptali ile davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.07.04.2025 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri 1.463.455,66 TL olarak tespit edilmiştir.

08/07/2025 günü saat: 10:50'deki duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, aksi taktirde HMK.'nun 139. maddesi uyarınca duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16.06.2025