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        T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.02.2025 - 00:00
        T.C.
        TÜRKOĞLU
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/122 Esas
        Konu : İLAN TUTANAĞI
        04.02.2025

        İLAN TUTANAĞI

        Davacı , ADİL PAKSOY ile Davalı , MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesine Kain;
        Doğusu: Hali Arazi (herhangi bir kullanım olmayan yer), Batısı: Teyfik PAKSOY'a ait tapusuz yer, Kuzeyi: Salih DİZİBÜYÜK'e ait tapusuz yer ve Güneyi: Hali Arazi (herhangi bir kullanım olmayan yer)söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan, yerdir.
        Dava konusu "A" olarak gösterilen yer 32867.65 m² lik yer olup Davacı "ADİL PAKSOY" adına tescili istenilmektedir.
        Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02177413
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