T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/708 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NUMARALARI

ve YÜZÖLÇÜMLERİ : 87 parsel (563,68 m2), 89 parsel (636,43 m2), 91 parsel (1.454,22 m2), 95 parsel (2.470,86 m2), 98 parsel (1.037,18 m2), 102 parsel (2.319,15 m2), 105 parsel (2.964,54 m2), 108 parsel (1.589,81 m2), 111 parsel (1.510,51 m2) kısmının, 114 parsel (2.854,20 m2), 116 parsel(980,45 m2) 120 parsel (780,65 m2)

MALİKLERİN

ADI VE SOYADI : 1- NADİR UYSAL -

2-MÜNİRE YAYLACI -

3- SELAHATTİN GÖKDERELİ -

4- HASİNE YÜZER -

5- ARİF UYSAL -

6- YÜKSEL UTMAN -

7- MÜZEYYEN ULU -

8-HATUN YEĞİNER -

9- NURAN ELİK -

10- MEHMET GÖKDERELİ -

11-ÇETİN GÖKDERELİ -

12-TELLİ AKAN -

13-ELMAS ÖZAL -

14-NURSEL AS -

15-MUAZZEZ ÇELİK -

16-LAMİ GÜLTEKİN -

17-GÜLTEN UYSAL -

18-SEBAHATTİN GÖKDERELİ-

19-AYTEN SELEK -

20-AYSEL AKMAN -

21-ARİF GÖKDERELİ -

22-EMİNE ÇORAKLIK -

23-BEDİR UYSAL -

24-ALAATTİN GÖKDERELİ -

25-PERİHAN KÖTEN -

26-ÖMER GÜLTEKİN -

27-GAZİ GÖKDERELİ -

28-NERMİN BİÇER -

29-NURHAYAT KÖTEN -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü, 105 ada 87 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (563,68 m2) kısmının, 105 ada 89 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (636,43 m2) kısmının, 105 ada 91 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (1.454,22 m2) kısmının, 105 ada 95 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (2.470,86 m2) kısmının,105 ada 98 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (1.037,18 m2) kısmının,105 ada 102 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (2.319,15 m2) kısmının,105 ada 105 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (2.964,54 m2) kısmının, 105 ada 108 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (1.589,81 m2) kısmının,105 ada 111 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (1.510,51 m2) kısmının,105 ada 114 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (2.854,20 m2) kısmının,105 ada 116 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (980,45 m2) kısmının, 105 ada 120 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (780,65 m2) kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma planı gereğiyol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek maksadıyla kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların belirtilen kısımlarının kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapudan yol olarak terkini için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/708 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.

2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/12/2023