T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/359 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;Açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 09/07/2024

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malikler 2024/359 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 48 575,35- m2' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 682,08 m2' lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı Ayşe Kolay