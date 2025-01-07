T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/349 Esas

DAVALI : ABDULKARİM ALRATHYAN



Mahkememiz dosyasında dava konusu "Davaya konu; Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çukurçayır/Mısırlı Mahallesi 202 ada 44 parsel" sayılı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve yol olarak tapudan terkinine yönelik 19/10/2023 tarihinde dava açılmıştır.

Mahkememizce 22/03/2024 tarihinde dava konusu taşınmaz üzerinde bilirkişi heyeti ile keşif yapılmıştır.

28/05/2024 tarihli bilirkişi heyet raporunda; " Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma davası açılan 8.842,73 m² büyüklüğündeki Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çukurçayır/Mısırlı Mahallesi 202 Ada 44 parsel nodu taşınmazın kamulaştırılan 501,20 m² lik kısmının toplam kamulaştırma değeri 19.10.2023 dava tarihi itibariyle 9.819.805,29 TL olduğunun tespit edildiği, Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/382 Esas, 2023/42 nolu gerekçeli kararına göre davacılara ödenen/depo edilen 7.029.372,11 TL bedel üzerine üzerine 2.790.433,18 TL ilave edilmesi, hissenize düşen payın 26.160.31 TL olarak tespit edildiğinin mahkememize bildirilmiş olup bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.