T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/376 Esas



DAVALI : ELİF ŞAHİN- TC: Bahçecik Mah. Gülbahçe 2 Nolu Sk. No:1C İç Kapı No:3Ortahisar/ TRABZON



Davacı tarafından aleyhinize açılan velayetin değiştirilmesi davasının yapılan açık yargılamasında;

Davacının mahkememize sunmuş olduğu 19/08/2024 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; veleyati annesinde bulunan 7 yaşındaki çocuğu Oğuz Kaan'ın okul kaydını adresinin kendisinde gözükmemesi nedeniyle alamadığını, imam nikahlı eşinin 1 senedir nerede olduğunun belli olmadığını, çocuğunun velayetinin davalıda olduğunu, ancak müşterek çocuğa 7 yaşına kadar kendi annesinin baktığını, davalının rahmetli eski eşinden de iki çocuğunun olduğunu ve hiçbirine annelik yapmadığını, oğlunun velayetini almak istediğini ve ona ailesiyle birlikte güzel bir gelecek kurmak istediğini, çocuğunun okuldan geri kalmasını istemediğini, gereğinin yapılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresin kamulaştırma sebebiyle yıkıldığı gerekçesiyle tebligat usulüne uygun yapılamamıştır. Mernis adresinizin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucunda yeni bir adresin bulunamaması nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizi, delil dilekçenizi ve tanıklarınızın bilgilerini içeren dilekçenizi sunmanıza, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen tüm hususların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.