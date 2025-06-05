T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/20 Esas

1969 yılında yapılan kadastro tespiti sırasında tescil harici bırakılıp 26.07.2021 tarihinde hazine adına arsa vasfı ile tapuya tescil edilen Kastamonu ili Tosya ilçesi Suluca Köyü 454 ada 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı ile yine Kastamonu ili Tosya ilçesi Suluca Köyü 454 ada 2 ve 1parsel sayılı taşınmazlara sınır kuru dere olarak tespit harici bırakılan 382,09 m2 lik kısmının davacı adına TMK madde 713 uyarınca tapuya kayıt ve tescil edilmesi istemli Mahkememizde dava açılmış olup, bu yer ile ilgili hak iddia edenlerin delilleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/20 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.