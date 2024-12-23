T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/551/....585 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025günü ve 07.03.2025 günüsaat: 09.00 'dadır.
|DOSYA
NO
|MAH/KÖY
VE MEVKİİ
|ADA
NO
|PARSEL
NO
|DAVALILAR-
ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILAN
ALAN M2
|CİNSİ
|2024/551
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|4
|Nazmiye Şahan
|686,65
|Tarla
|2024/552
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|168
|37
|Emine Sözcü
|174,74
|Tarla
|2024/553
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|170
|11
|Hasan Ayan
|1154,38
|Tarla
|2024/554
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|5
|Şevket Şahanoğlu
Mansur Şahin Şahanoğlu Erkan Şahanoğlu
|634,48
|Tarla
|2024/555
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|170
|12
|Ayşe Altıyaprak Fatma Çakmak Sadık Yalçın Şehriye Ayan Emine Çeltikci Feride Yalçın
|545,63
|Tarla
|2024/556
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|170
|10
|İzzet Yalçıntaş Dilber Altıyaprak Fatma Cebeci Sabiye Yalancı
|801,1
|Tarla
|2024/557
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|168
|34
|Fatma Çakmak Sadık Yalçın Şehriye Ayan Emine Çeltikci Feride Yalçın Ayşe Altıyaprak
|572,85
|Tarla
|2024/558
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|168
|32
|Recep Altıyaprak Abdullah Altıyaprak
|212,84
|Tarla
|2024/559
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|168
|18
|Hacer Silahsızoğlu Şehriye Dereli Fatma Dereli Emine Cıbır
|758
|Tarla
|2024/560
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|168
|19
|Yunüs Cıbır
|702,07
|Tarla
|2024/561
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|168
|20
|Hacer Turan
|435,25
|Tarla
|2024/562
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|47
|İsmail Civek Niyazi Civek Hamdi Civek
|27,93
|Tarla
|2024/563
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|50
|Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu
|222,46
|Tarla
|2024/564
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|168
|21
|İsmail Akkayalı Hasan Akkayalı
|551,02
|Tarla
|2024/565
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü
|168
|22
|Hüseyin Cıbıroğlu
|404,41
|Tarla
|2024/566
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|56
|Kerim Bekiroğlu
|304,39
|Tarla
|2024/567
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|55
|Abdullah Bekiroğlu
|255,54
|Tarla
|2024/568
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|37
|Şevket Şahanoğlu Mansur Şahin Şahanoğlu Erkan Şahanoğlu
|653,48
|Tarla
|2024/569
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|36
|Elmas Civek
|163,58
|Tarla
|2024/570
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|35
|Hasan Uzunmehmetoğlu
|1795,13
|Tarla
|2024/571
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|237
|1
|Ahmet Ateş
|31,975
|Tarla
|2024/572
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|34
|İsmail Civek Niyazi Civek Hamdi Civek
|1765,7
|Tarla
|2024/573
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|33
|Arife Ataş Şehriye Çataloğlu Elif Çılgınoğlu Şerife Saru Murat Ataş Ramazan Ataş Halime Ataş
|756,33
|Tarla
|2024/574
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|54
|Nazmi Şahan
|461,67
|Tarla
|2024/575
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|53
|Hamdi Şahan
|619,79
|Tarla
|2024/576
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|52
|Elmas Civek
|260,01
|Tarla
|2024/577
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|268
|136
|Şükrü Bekiroğlu Zühtü Bekiroğlu İsmail Bekiroğlu
|8,265
|Tarla
|2024/578
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|239
|3
|Abdullah Ataş
|420,64
|Tarla
|2024/579
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|31
|Abdullah Ataş
|52,02
|Tarla
|2024/580
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|43
|Selahattin Ataş
|286,84
|Tarla
|2024/581
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|38
|Selahattin Ataş
|159,025
|Tarla
|2024/582
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|39
|Avni Ataş
|255,74
|Tarla
|2024/583
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|44
|Mehmet Ateş
|222,55
|Tarla
|2024/584
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|49
|Abdullah Bekiroğlu
|110,01
|Tarla
|2024/585
|Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü
|236
|45
|Yaşar Şahanoğlu
|493
|Tarla
1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.