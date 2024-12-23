T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/551/....585 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025günü ve 07.03.2025 günüsaat: 09.00 'dadır.

DOSYA

NO MAH/KÖY

VE MEVKİİ ADA

NO PARSEL

NO DAVALILAR-

ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN

ALAN M2 CİNSİ 2024/551 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 4 Nazmiye Şahan 686,65 Tarla 2024/552 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 168 37 Emine Sözcü 174,74 Tarla 2024/553 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 170 11 Hasan Ayan 1154,38 Tarla 2024/554 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 5 Şevket Şahanoğlu

Mansur Şahin Şahanoğlu Erkan Şahanoğlu 634,48 Tarla 2024/555 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 170 12 Ayşe Altıyaprak Fatma Çakmak Sadık Yalçın Şehriye Ayan Emine Çeltikci Feride Yalçın 545,63 Tarla 2024/556 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 170 10 İzzet Yalçıntaş Dilber Altıyaprak Fatma Cebeci Sabiye Yalancı 801,1 Tarla 2024/557 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 168 34 Fatma Çakmak Sadık Yalçın Şehriye Ayan Emine Çeltikci Feride Yalçın Ayşe Altıyaprak 572,85 Tarla 2024/558 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 168 32 Recep Altıyaprak Abdullah Altıyaprak 212,84 Tarla 2024/559 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 168 18 Hacer Silahsızoğlu Şehriye Dereli Fatma Dereli Emine Cıbır 758 Tarla 2024/560 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 168 19 Yunüs Cıbır 702,07 Tarla 2024/561 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 168 20 Hacer Turan 435,25 Tarla 2024/562 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 47 İsmail Civek Niyazi Civek Hamdi Civek 27,93 Tarla 2024/563 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 50 Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu 222,46 Tarla 2024/564 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 168 21 İsmail Akkayalı Hasan Akkayalı 551,02 Tarla 2024/565 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikçi Köyü 168 22 Hüseyin Cıbıroğlu 404,41 Tarla 2024/566 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 56 Kerim Bekiroğlu 304,39 Tarla 2024/567 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 55 Abdullah Bekiroğlu 255,54 Tarla 2024/568 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 37 Şevket Şahanoğlu Mansur Şahin Şahanoğlu Erkan Şahanoğlu 653,48 Tarla 2024/569 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 36 Elmas Civek 163,58 Tarla 2024/570 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 35 Hasan Uzunmehmetoğlu 1795,13 Tarla 2024/571 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 237 1 Ahmet Ateş 31,975 Tarla 2024/572 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 34 İsmail Civek Niyazi Civek Hamdi Civek 1765,7 Tarla 2024/573 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 33 Arife Ataş Şehriye Çataloğlu Elif Çılgınoğlu Şerife Saru Murat Ataş Ramazan Ataş Halime Ataş 756,33 Tarla 2024/574 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 54 Nazmi Şahan 461,67 Tarla 2024/575 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 53 Hamdi Şahan 619,79 Tarla 2024/576 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 52 Elmas Civek 260,01 Tarla 2024/577 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 268 136 Şükrü Bekiroğlu Zühtü Bekiroğlu İsmail Bekiroğlu 8,265 Tarla 2024/578 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 239 3 Abdullah Ataş 420,64 Tarla 2024/579 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 31 Abdullah Ataş 52,02 Tarla 2024/580 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 43 Selahattin Ataş 286,84 Tarla 2024/581 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 38 Selahattin Ataş 159,025 Tarla 2024/582 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 39 Avni Ataş 255,74 Tarla 2024/583 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 44 Mehmet Ateş 222,55 Tarla 2024/584 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 49 Abdullah Bekiroğlu 110,01 Tarla 2024/585 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 236 45 Yaşar Şahanoğlu 493 Tarla

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.