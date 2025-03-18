T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TORTUM
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 27/11/2019 tarihli Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96 -97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169
Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.03/03/2025
İLİ: ERZURUM İLÇESİ:TORTUM
|S.No:
|Esas No:
|Mahallesi
|Maliki
|Pay
|Ada
|Parsel No:
|Yüz Ölçümü (m²)
|Vasfı
|Duruşma
Tarihi
|Duruşma Saati
|1-
|2025/51
|Aksu
|Abdullah Korucu, Alim Korucu,
Ayşe Yağar, Ersin Korucu,
Fatma Erdoğan, Hatice Güner,
Nutullah Korucu, Sakin Korucu
|Tam
|132
|136
|441,92 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:00
|2-
|2025/52
|Aksu
|Fadime Aktaş, Hacer Uzuner,
İsmail Uzuner, Aysel Sucu
|Tam
|132
|106
|382,87 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:05
|3-
|2025/53
|Aksu
|Fatma Ekinci
|Tam
|132
|57
|144,19 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:10
|4-
|2025/54
|Aksu
|Sara Köse
|Tam
|132
|80
|136,02 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:15
|5-
|2025/55
|Aksu
|Ali Osman Aydıntaş
|Tam
|132
|58
|97,97 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:20
|6-
|2025/56
|Aksu
|Ayşe Demiray
|Tam
|132
|140
|293,06 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:25
|7-
|2025/57
|Aksu
|Mevlüt Aksu
|Tam
|132
|98
|24,32 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|09:00
|8-
|2025/58
|Aksu
|Aynur Demirci, Aysel Akpınar,
Bayram Akpınar, Fatma İtmiş
İsrafil Akpınar, Kahraman Akpınar, Mikail Akpınar, Müfide Akpınar,
Yakup Akpınar
|Tam
|138
|32
|5,29 Kısmi irtifak
269,12 Daimi irtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:30
|9-
|2025/59
|Aksu
|Ali Güneş
|Tam
|148
|8
|175,79 Daimi irtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|09:03
|10-
|2025/60
|Aksu
|Hüseyin İnce
|Tam
|148
|9
|5,29 Kısmi,
180,84 Daimiİrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:35
|11-
|2025/61
|Aksu
|Sultan İnce
|Tam
|148
|15
|6,94 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|09:05
|12-
|2025/62
|Aksu
|Hüseyin Uzuner
|Tam
|149
|8
|11,09 Daimiİrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|09:08
|13-
|2025/63
|Aksu
|Fatma Aksu
|Tam
|149
|19
|115,32 Daimiİrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:40
|14-
|2025/64
|Aksu
|Ali Akkuş
|Tam
|152
|1
|115,32 Daimiİrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:45
|15-
|2025/65
|Aksu
|Hacer Toköz, Muhlis Görer
Ömer Görer, Abubekir Görer
|Tam
|152
|46
|7,81 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:10
|16-
|2025/66
|Aksu
|Recep Taşkıran
|Tam
|152
|5
|464,80 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:50
|17-
|2025/67
|Aksu
|Emine Yağar, Sara Atmaca
|Tam
|152
|6
|102,63 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:13
|18-
|2025/68
|Aksu
|Ömer Görez
|Tam
|152
|22
|275,82 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:15
|19-
|2025/69
|Aksu
|Firdes Yağar
|Tam
|152
|13
|196,63 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:18
|20-
|2025/70
|Aksu
|Sultan Erdoğan
|Tam
|152
|12
|130,65 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:20
|21-
|2025/71
|Aksu
|Ayişe Atıcı, Hüsna Uzuner
|Tam
|152
|14
|207,35 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:23
|22-
|2025/72
|Aksu
|Sallı Özer
|Tam
|156
|23
|35,15 Daimi irtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:25
|23-
|2025/73
|Aksu
|İbrahim Ethem Atmaca
|Tam
|156
|21
|308,45 Daimiİrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:55
|24-
|2025/74
|Aksu
|Emine Akal
|Tam
|156
|16
|148,65 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:28
|25-
|2025/75
|Aksu
|Rüstem Atacan
|Tam
|156
|10
|157,35 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|10:00
|26-
|2025/76
|Aksu
|Mehmet Kılıç
|Tam
|158
|65
|191,87 Daimi irtifak
|Yol
|15.04.2025
|10:05
|27-
|2025/77
|Aksu
|Ahmet Gölgür
|Tam
|163
|3
|3,77 Daimi irtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:30
|28-
|2025/78
|Aksu
|Mustafa Akpınar
|Tam
|163
|6
|1,90 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:33
|29-
|2025/79
|Aksu
|İlyas Güner
|Tam
|163
|7
|20,00 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:35
|30-
|2025/80
|Aksu
|Rabiye Günal
|Tam
|168
|8
|4,85 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:38
|31-
|2025/81
|Aksu
|Mevlüt Akcan
|Tam
|163
|10
|50,51 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:40
|32-
|2025/82
|Aksu
|Yusuf Akcan
|Tam
|163
|11
|84,61 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:43
|33-
|2025/83
|Aksu
|Hüseyin Sucu
|Tam
|163
|12
|126,32 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:45
|34-
|2025/84
|Aksu
|Mustafa Sucu
|Tam
|163
|13
|140,32 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:48
|35-
|2025/85
|Aksu
|Mehmet Delican
|Tam
|164
|1
|5,30 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|10:10
|36-
|2025/86
|Aksu
|Ali Kırımlı
|Tam
|164
|11
|274,46 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:50
|37-
|2025/87
|Aksu
|İbrahim Şener
|Tam
|167
|1
|53,83 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|10:15
|38-
|2025/88
|Aksu
|Abdullah Turan
|Tam
|166
|3
|411,33 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:53
|39-
|2025/89
|Aksu
|Fatma Akkuş
|Tam
|166
|9
|99,94 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|10:20
|40-
|2025/90
|Aksu
|Harun Güner
|Tam
|166
|10
|4,95 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:55
|41-
|2025/91
|Aksu
|Ayşe Yağar
|Tam
|166
|12
|22,75 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|09:58
|42-
|2025/92
|Aksu
|Ahmet Akkuzey
|Tam
|166
|13
|49,99 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|10:25
|43-
|2025/93
|Aksu
|Ayşe Demiray
|Tam
|166
|14
|37,47 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|10:30
|44-
|2025/94
|Aksu
|Ali Osman Aydıntaş
|Tam
|166
|48
|131,65 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|10:35
|45-
|2025/95
|Aksu
|Sara Köse
|Tam
|166
|49
|27,15 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|10:40
|46-
|2025/96
|Aksu
|Netice Işıkgöz
|Tam
|166
|50
|51,68 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:00
|47-
|2025/97
|Aksu
|Ali Katırcı
|Tam
|167
|7
|4,07 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:03
|48-
|2025/98
|Aksu
|Fazil Katırcı
|Tam
|167
|8
|1,64 Daimi İrt.
|Tarla
|15.04.2025
|10:45
|49-
|2025/99
|Aksu
|Osman İnce
|Tam
|166
|53
|51,45 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:05
|50-
|2025/100
|Aksu
|Fatma İçel
|Tam
|166
|54
|190,96 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:08
|51-
|2025/101
|Aksu
|Sara İnce, Selvinaz İnce, Fazlı İnce,
Seher Turan, Hatice Uzuner, Mehmet İnce
|Tam
|166
|56
|188,68 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:10
|52-
|2025/102
|Aksu
|Hacer Rüzgar
|Tam
|132
|146
|109,75 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|10:50
|53-
|2025/103
|Aksu
|Recep Taştan
|Tam
|132
|116
|282,85 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|10:55
|54-
|2025/104
|Aksu
|Mustafa Güner
|Tam
|138
|34
|79,17 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:00
|55-
|2025/105
|Aksu
|Güleser Güner, Ali Güner,
Hadice Aksakal, Zeliha Güner,
Abubekir Güner
|Tam
|138
|26
|131,21 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:13
|56-
|2025/106
|Aksu
|Hamza Atacan
|Tam
|138
|6
|177,10 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:15
|57-
|2025/107
|Aksu
|Rüstem Atacan
|Tam
|138
|7
|314,28 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:05
|58-
|2025/108
|Aksu
|İbrahim Atacan
|Tam
|138
|8
|126,83 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:10
|59-
|2025/109
|Aksu
|Mehmet Görez
|Tam
|138
|36
|288,48 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:18
|60-
|2025/110
|Aksu
|Ahmet Görez
|Tam
|138
|38
|201,13 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:20
|61-
|2025/111
|Aksu
|Mehmet Görez
|Tam
|138
|40
|119,63 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:23
|62-
|2025/112
|Aksu
|Ahmet Gölgör
|Tam
|138
|42
|174,95 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:25
|63-
|2025/113
|Aksu
|Rabiye Günal
|Tam
|138
|30
|149,28 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:28
|64-
|2025/114
|Aksu
|Fatma Özer, Firdes Özer
|Tam
|144
|24
|29,44 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:15
|65-
|2025/115
|Aksu
|Ali Konuktar
|Tam
|144
|29
|42,16 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:20
|66-
|2025/116
|Aksu
|Osman Akal
|Tam
|148
|87
|52,01 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:25
|67-
|2025/117
|Aksu
|Mustafa Akal
|Tam
|148
|3
|61,66 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:30
|68-
|2025/118
|Aksu
|Ahmet Akal
|Tam
|148
|4
|65,27 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:33
|69-
|2025/119
|Aksu
|Ali Akal
|Tam
|148
|5
|44,71 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:35
|70-
|2025/120
|Aksu
|Hüseyin Gürkol
|Tam
|148
|75
|164,76 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:30
|71-
|2025/121
|Aksu
|Fatma Arıcı, Hacer Küçüker,
İbrahim Küçüker,
Memet Küçüker, Meryem Atıcı
|Tam
|148
|6
|441,79 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:35
|72-
|2025/122
|Aksu
|Abdullah İnce
|Tam
|148
|12
|108,06 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:38
|73-
|2025/123
|Aksu
|Hüseyin Gürköl
|Tam
|148
|73
|98,43 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:40
|74-
|2025/124
|Aksu
|Mustafa Sucu, Fatma Özçelik,
Seher Fidan, Ayşe Çelik
|Tam
|164
|7
|5,29 Kısmi,
192,36 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:40
|75-
|2025/125
|Aksu
|Hüseyin Gürkol
|Tam
|166
|52
|1,22 Kısmi,
164,80 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|11:45
|76-
|2025/126
|Aksu
|Ahmet Atıcı, Fatma Atıcı,
Mustafa Atıcı, Muteber Şener,
Yusuf Atıcı
|Tam
|148
|7
|186,84 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:50
|77-
|2025/127
|Aksu
|İbrahim Özçelik, Mustafa Özçelik,
Seher Sucu, ÖmerÖzçelik,
Ayişe Yapıcı, Fatma Atacan,
İbrahim Özçelik
|Tam
|148
|10
|323,22 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:43
|78-
|2025/128
|Aksu
|Güllü Akkuş
|Tam
|148
|83
|65,48 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:45
|79-
|2025/129
|Aksu
|Ömer Gürkol
|Tam
|148
|41
|120,42 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|10:48
|80-
|2025/130
|Aksu
|Hüseyin Gürkol,
İbrahim Gürkol, Ömer Gürkol
Halil Gürkol
|Tam
|148
|13
|115,01 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|11:55
|81-
|2025/131
|Aksu
|Mustafa Taşgeldi
|Tam
|152
|2
|53,61 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:50
|82-
|2025/132
|Aksu
|Mehmet Fahri Gülkaş
|Tam
|151
|8
|3,56 Kısmı,
880,28 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|11:33
|83-
|2025/133
|Aksu
|Güleser Güner
|Tam
|151
|7
|1,15 Kısmi,
23,17 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:53
|84-
|2025/134
|Aksu
|Firdes Yağar, Sultan Erdoğan
|Tam
|152
|21
|86,40 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:55
|85-
|2025/135
|Aksu
|Arslan Yağar
|Tam
|152
|20
|5,29 Kısmi,
196,27 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|10:58
|86-
|2025/136
|Aksu
|Osman Yağar
|Tam
|152
|19
|255,66 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:00
|87-
|2025/137
|Aksu
|Hatice Taşçı, Mahmut Yağar,
Mehmet Yağar, Mustafa Yağar,
Seher Uzuner, Ahmet Yağar,
Ayşe Yağar, Fatma Akay
|Tam
|152
|11
|27,28 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:03
|88-
|2025/138
|Aksu
|Ahmet Toker
|Tam
|156
|26
|177,66 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|11:38
|89-
|2025/139
|Aksu
|Mehmet Görez
|Tam
|156
|25
|0,28 Kısmi,
101,81 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:05
|90-
|2025/140
|Aksu
|Hüsnü Görez
|Tam
|156
|24
|5,01 Kısmi,
125,42 Daimi İrt.
|Tarla
|15.04.2025
|11:43
|91-
|2025/141
|Aksu
|Zübeyde Akpınar
|Tam
|156
|19
|31,27 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:03
|92-
|2025/142
|Aksu
|Firdes Özer, Seyhat İnceer,
Bekir Özer
|Tam
|156
|20
|65,84 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:08
|93-
|2025/143
|Aksu
|Ganime Turan
|Tam
|156
|18
|52,40 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:10
|94-
|2025/144
|Aksu
|Ali Karasaç, Mustafa Karasaç
|Tam
|156
|15
|174,71Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:13
|95-
|2025/145
|Aksu
|Fatma Akal
|Tam
|156
|17
|154,97 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:08
|96-
|2025/146
|Aksu
|Melike Çeliker
|Tam
|132
|101
|52,16 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:15
|97-
|2025/147
|Aksu
|Fatma Ertek, Hadice Akbayır,
Mehmet Görer, Savaş Görer,
Sema Görer, Fahri Görer,
Emine Kırmacı, Fatma Avcı
|Tam
|105
|12
|651,75 Daimi İrtifak
|Çayır
|25.03.2025
|11:18
|98-
|2025/148
|Aksu
|Zeki Güler, İsmail Güler
|Tam
|132
|133
|45,56 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:20
|99-
|2025/149
|Aksu
|Mehmet Özden
|Tam
|132
|102
|106,20 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:13
|100-
|2025/150
|Aksu
|Mecit Akbayır
|Tam
|132
|138
|252,44 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:18
|101-
|2025/151
|Aksu
|Zübeyde Akpınar
|Tam
|158
|30
|157,72 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:23
|102-
|2025/152
|Aksu
|Şakir Aksu
|Tam
|158
|32
|57,24 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:25
|103-
|2025/153
|Aksu
|Hadice Demiray
|Tam
|158
|33
|23,43 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:28
|104-
|2025/154
|Aksu
|Musa Aksu
|Tam
|158
|31
|61,58 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:28
|105-
|2025/155
|Aksu
|Şakir Aksu
|Tam
|132
|144
|67,68 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:30
|106-
|2025/156
|Aksu
|Melike Çeliker,
Rıdvan Çeliker, Ahmet Çeliker
|Tam
|132
|100
|64,33 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:33
|107-
|2025/157
|Aksu
|Ahmet Toker
|Tam
|138
|44
|127,02 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:33
|108-
|2025/158
|Aksu
|Atife Ekinci
|Tam
|144
|25
|33,03 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:35
|109-
|2025/159
|Aksu
|Fatma Taştan
|Tam
|132
|118
|127,72 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:38
|110-
|2025/160
|Aksu
|Ayişe Gölgör, Mehmet Gölgör,
Mevlüt Gölgör, Mahmut Gölgör,
Meryem Konuktar
|Tam
|138
|28
|131,51 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:40
|111-
|2025/161
|Aksu
|Ahmet Yağar, Ayşe Yağar,
Fatma Akay, Hatice Taşcan,
Mahmut Yağar, Mehmet Yağar,
Mustafa Yağar, Seher Uzuner
|Tam
|144
|26
|59,69 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:43
|112-
|2025/162
|Aksu
|Arslan Yağar
|Tam
|144
|28
|0,84 Kısmi,
23,52 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:45
|113-
|2025/163
|Aksu
|Osman Yağar
|Tam
|144
|27
|0,18 Kısmi,
20,02 Daimi İrt.
|Bahçe
|25.03.2025
|11:48
|114-
|2025/164
|Aksu
|Ahmet Gürtaş
|Tam
|132
|142
|0,38 Kısmi,
70,96 Daimi İrtifak
|Bahçe
|15.04.2025
|09:38
|115-
|2025/165
|Aksu
|İbrahim Küçüker
|Tam
|132
|74
|4,04 Kısmi,
21,83 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.03.2025
|11:50
|116-
|2025/166
|Aksu
|İmmihan Sucu
|Tam
|156
|9
|5,29 Kısmi,
92,95 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:53
|117-
|2025/167
|Aksu
|Mehmet Dülger
|Tam
|158
|1
|5,29 Kısmi,
417,69 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:48
|118-
|2025/168
|Aksu
|Mevlüt Aksu
|Tam
|158
|34
|4,11 Kısmi,
437,35 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.03.2025
|11:55
|119-
|2025/169
|Aksu
|Mehmet Kılıç
|Tam
|158
|64
|0,73 Kısmi,
198,38 Daimi İrtifak
|Tarla
|15.04.2025
|09:43