T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64



KAMULAŞTIRMA İLANI



-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aktepe Köyü 1182 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Mehmet Şenoğlan, Genç Ağa Şenoğlan, Nurettin Şenoğlan olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aktepe Köyü 1169 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin FİKRİ YILDIRIM ve ZEKİ YILDIRIM olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aktepe Köyü 1096 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Fadime Gürses, Dürdane Gürses, Ayşe Adıgüzel, Bektaş Arslan, Mehmet Ali Arslan olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aktepe Köyü 992 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin CEMAL ÇABUK, DÜRDANE KAYA, MENŞURE TATLI, MUHARREM ÇABUK, NAZİK YILMAZ, ŞENER ÇABUK,TÜRKAN ADIGÜZEL olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aktepe Köyü 1360 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Dürdane Menevşe, Fadik Menevşe, Fikriye Çabuk, Ömer Menevşe, Kasım Gülbeniz olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aktepe Köyü 1860 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin olduğu, GÖKHAN ÇOPUR, GÖKMEN ÇOPUR, HÜLYA ÇOPUR, SAADET TAMER, SERPİL YILMAZ, ŞAKİRE ÇOPUR, HAMDİ ÇOPUR, HASAN ÇOPUR olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aktepe Köyü 1861 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Serpil Yılmaz, Gülizar Çopur, Vahide Çopur, Saadet Tamer, Gökmen Çopur, Gökhan Çopur, Hülya Çopur, Gülşen Çopur Akpınar, Mehmet Ali Çopur, Yılmaz Çopur, Ersoy Çopur, Erdal Çopur, Ercan Çopur, Erdoğan Çopur, Abdullah Çopur, Erol Çopur, Şakire Çopur, Aslan Çopur, Muzaffer Çopur olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Aktepe Köyü 2027 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin MEHMET ŞENOĞLAN olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çitflik Köyü 704 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin; Adnan Şenoğlan, Asiye Şenoğlan, Halis Şenoğlan, İbrahim Şenol, İrfan Şenoğlan, Mustafa Şenoğlan, Saliç Şenoğlan olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çiftlik Köyü 707 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin olduğu, AHMET SUNA, ALEYNA SUNA, APDULLAH ÖZER, ASİYE MELEK, AYSEL GÜNAL, AYTEN NUR BADEM, BEHİYE ACAR, DİLEK SATAR, EKREM ÖZER, EŞREF ÖZER, EYÜP DEMİRİZ, FEHMİ ÖZER, HATİCE ÖZER, İBRAHİM DEMİRİZ,İSMAİL SUNA, MEVLÜDİYE YÜCEL, NURGÜL DEMİR, NURSEL YILDIZ, RAKİBE ÖZER, SABRİYE PINAR, SADULLAH DEMİRİZ, SELİM ÖZER, SERKAN SARIÇİÇEK, SONGÜL DİLBER, TUĞBA SÜMENOĞLU, YAŞAR SUNA, YUSUF ÖZER, YÜCEL DİZMAN, ZAHİDE BİROL, ZÜBEYDE KÜÇÜK, BELKIZ ÇETİN, NEVDİYE DEMİRİZ olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çiftlik Köyü 712 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Saffet, Fatma, Meryem, Ziya Akıncı, Abbas Ekinci, Sami Akıncı, Rahmi Akıncı, Mustafa Akıncı olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çiftlik Köyü 714 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin ABBAS EKİNCİ olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çiftlik Köyü 1089 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Niyazi Menevşe, Osman Menevşe, Nazım Menevşe, Hesine Yassıtaş, Emine Menevşe olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çiftlik Köyü 1544 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin GÜRDAL ERDOST olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çiftlik Köyü 1542 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin Gürdal Erdost olduğu,

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çiftlik Köyü 325 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin AHMET YAKAR olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin,

-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.25/02/2025