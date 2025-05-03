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        T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.05.2025 - 00:00
        T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        ESAS NO : 2023/111 Esas


        Davacı tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında verilen ara karar gereğince ;
        Davaya konu Tokat ili Merkez ilçesi Çat Kasabası Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 212 ada, 1 parsel (212 ada 324 nolu parselin güneyinde bulunan boşluk) sayılı taşınmazın 03.10.2024 tarihli fen ve harita bilirkişisi ortak raporunda A harfi ile gösterilen 223.70 m²'lik kısım ve B harfi ile gösterilen 32.88m²'likkısım Niyazi Yılmaz adına TMK 713 md.istinaden tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/111 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 12/02/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02216854
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