T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI





CİGİT CONCEPT CEPLİ ALT EŞOFMAN/TEKSTİL



TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

TS EN 14682 Standartına Aykırılık. (Uygun Olmayan Kordon Bulunmaktadır.)

RİSK

Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)

Sağlık Riski (Diğer)

Yaralanmalar

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 09.01.2025 tarihli ve 104916432 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr -2025010011

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı : Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti.

: Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. Firma Adresi : Merkez Mah. Ferah Sk. No:22/A Çekmeköy/İSTANBUL

: Merkez Mah. Ferah Sk. No:22/A Çekmeköy/İSTANBUL Firma Telefon Numarası : 0216 639 15 20

: 0216 639 15 20 Firma E-posta Adresi : info@cigit.com.tr