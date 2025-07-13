T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI



CİCİKO ROBOT YÜRÜTEÇ Rb-1979

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

TS EN 1273 Standardı Bebek Yürüteçleri- Güvenlik Kuralları Uyarınca Küçük Parça Oluşmuştur.

Ürün Dayanması Gereken Ağırlıklara Dayanamamış ve Çökmüştür.

RİSK

Boğulma Tehlikesi

Yaralanma

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ün 27/02/2024 tarihli ve 94402546 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2024030004



TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı : Acar Dayanıklı Tüketim Malları Tic.. Paz. Ltd. Şti.

: Acar Dayanıklı Tüketim Malları Tic.. Paz. Ltd. Şti. Firma Adresi : Mersin Yolu Üzeri 17. Km Beyaz Mah. 10 Sk No:5 Seyhan /ADANA