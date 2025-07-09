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        T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 10.07.2025 - 00:00

        T.C. TİCARET BAKANLIĞI
        TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI



        CAİZEN ERKEK GÖMLEK/TEKSTİL


        TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK


        Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Uyarınca Toplam Kurşun Miktarı Limitlerine Aykırılık.
        Tekstil Elyaf İsimleri Ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme Ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik Uyarınca Elyaf Bilgilerinde Aykırılık.
        RİSK

        • Kimyasal

        UYGULANAN YAPTIRIM

        • 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 08.01.2025 tarihli ve 104873048 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
        • Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
        • Ürüne ilişkin duyuru yapılması
        • Düzeltici önlem planının sunulması
        • İdari para cezası

        uygulanmasına karar verilmiştir.

        • Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr -2025010009


        TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

        • Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
        1. Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
        2. Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
        3. Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

        arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

        • Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

        İLETİŞİM BİLGİLERİ

        • Firma Ünvanı : Erdoğan Tekstil Hamza Erdoğan
        • Firma Adresi : Hanedan Mh. 35008 Sk. No:3/A Seyhan / ADANA

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02253352
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