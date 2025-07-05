T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 06.07.2025 - 00:00
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
ÜMİT TOYS BABA SLİME/OYUNCAK
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK
- Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)
RİSK
- Kimyasal
UYGULANAN YAPTIRIM
- 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ün 18/11/2024 tarihli ve 102987458 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
- Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
- Ürüne ilişkin duyuru yapılması
- Düzeltici önlem planının sunulması
- İdari para cezası
- Ürünlerin imha edilmesi
uygulanmasına karar verilmiştir.
- Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025060007
TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER
- Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
- Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
- Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
- Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri
arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.
- Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Firma Ünvanı : Ümit Toys Oyuncak Hırdavat Gıda San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
- Firma Adresi : Mehmet Akif Mah. 2. Şahin Sokak No:7-9A Küçükçekmece/ İSTANBUL
- Firma Telefon Numarası :
- Firma E-posta Adresi :