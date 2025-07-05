T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI





ÜMİT TOYS BABA SLİME/OYUNCAK

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)

RİSK

Kimyasal

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ün 18/11/2024 tarihli ve 102987458 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

Ürünlerin imha edilmesi

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025060007



TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı : Ümit Toys Oyuncak Hırdavat Gıda San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

: Ümit Toys Oyuncak Hırdavat Gıda San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Firma Adresi : Mehmet Akif Mah. 2. Şahin Sokak No:7-9A Küçükçekmece/ İSTANBUL

: Mehmet Akif Mah. 2. Şahin Sokak No:7-9A Küçükçekmece/ İSTANBUL Firma Telefon Numarası :

: Firma E-posta Adresi :