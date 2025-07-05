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        T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 06.07.2025 - 00:00

        T.C. TİCARET BAKANLIĞI
        TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

        ÜMİT TOYS BABA SLİME/OYUNCAK

        TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

        • Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)

        RİSK

        • Kimyasal

        UYGULANAN YAPTIRIM

        • 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ün 18/11/2024 tarihli ve 102987458 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
        • Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
        • Ürüne ilişkin duyuru yapılması
        • Düzeltici önlem planının sunulması
        • İdari para cezası
        • Ürünlerin imha edilmesi

        uygulanmasına karar verilmiştir.

        • Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025060007


        TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

        • Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
        1. Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
        2. Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
        3. Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

        arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

        • Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

        İLETİŞİM BİLGİLERİ

        • Firma Ünvanı : Ümit Toys Oyuncak Hırdavat Gıda San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
        • Firma Adresi : Mehmet Akif Mah. 2. Şahin Sokak No:7-9A Küçükçekmece/ İSTANBUL
        • Firma Telefon Numarası :
        • Firma E-posta Adresi :
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02253343
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