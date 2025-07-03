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        T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 04.07.2025 - 00:00

        T.C. TİCARET BAKANLIĞI
        TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

        ALİSSA ÇOCUK YÜZÜK /TAKI



        TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

        • Ekoloji Testleri- Serbest Nikel Miktarı Limitlerine Aykırılık.

        RİSK

        • Kimyasal

        UYGULANAN YAPTIRIM

        • 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7. maddesine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden (a) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 14/03/2024 tarihli ve 94968744 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
        • Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
        • Ürüne ilişkin duyuru yapılması
        • Düzeltici önlem planının sunulması
        • İdari para cezası

        uygulanmasına karar verilmiştir.

        • Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2024030017

        TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

        • Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
        1. Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
        2. Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
        3. Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

        arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

        • Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

        İLETİŞİM BİLGİLERİ

        • Firma Ünvanı : Alissa Takı Bijuteri Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
        • Firma Adresi : Hunat Mahallesi Sivas Blv. Kayseri Forum Apt. No: 24/150 Melikgazi/KAYSERİ
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02253337
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