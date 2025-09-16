T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/350 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.



İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 19/11/2025 SAAT: 09:30

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2025/350 Güveçli 109/53 Metin Fazlı

Nedim Fazlı 1126,35 m2

2025/351 Güveçli 109/54 Kemal Kır 14978,65 m2

2025/353 Güveçli 109/43 Onur Kiraz 9445,38 m2

2025/354 Güveçli 109/47 Emine Demiran

Kadir Demiran 117,19 m2

2025/355 Güveçli 109/32 Ahmet Kaya 1733,41 m2

2025/356 Seymenli 107/12 Adnan Balcı

Ahmet Balcı

Ahmet Pehlivanoğlu

Apti Balcı

Aynur Subaş

Ayşe Yavaş

Bedriye Kimsesizgil

Emine Şebnem Çelik Albayrak

Fatma Pehlivanoğlu

Gönül Balcı

Halime Çelik

Hamdiye Çiftçi

Hasan Tayfun Çelik

Hatice Uçar

Hayri Yıldırım

Hüseyin Balcı

Hüsnü Çelik

İlkay Pehlivanoğlu

Leyla Katırcı

Mehmet Pehlivanoğlu

Mesut Balcı

Mustafa Pehlivanoğlu

Mustafa Yıldırım

Nadikar Nogaylar

Rahim Pehlivanoğlu

Salih Yıldırım

Seher Pehlivanoğlu

Sevgi Atay

Sevil Pehlivanoğlu

Sevim Hazan

Seyide Çıvğın

Şerife Gülümser

Yusuf Yıldırım

Zeki Balcı 1688,36 m2

2025/357 Seymenli 136/3 Süleymanpaşa Belediyesi 20926,69 m2

2025/358 Seymenli 136/5 Ayşe Karayel

Hlait Dindar

Hamit Dindar

Ruziye Reyhan 9937,03 m2

2025/359 Güveçli 109/45 Ayşe Kır

Hasan Kır

Hüseyin Kır

İsmail Kır

Nurten Yıldız

Şükran Yontar 6301,09 m2

2025/360 Seymenli 108/4 Lütfiye Yıldız 497,50 m2

2025/361 Güveçli 113/14 Arif Akdemir

Birsen Bektaş

Cengiz Bektaş

Emine Rençper

Ender Koşar

Erkan Akdemir

Fatma Özden

Halit Bektaş

Hüseyin Bektaş

İdris Bektaş

İsmail Bektaş

Kevser Gelişli

Mukadder Yılmaz

Mustafa Bektaş

Müerrem Acar

Münevver Demir

Nazmiye Keskin

Nuriser Bektaş

Recep Bektaş

Refik Akdemir

Şerife Arıcı

Şükran Üner

Vasfiye Akdemir 17171,54 m2

2025/362 Güveçli 109/65 Salim Memiş 766,97 m2

2025/363 Seymenli 107/85 Ayten Savaş

Fatma Bulut

Hüseyin Yüzbaşıoğlu

İsmet Yüzbaşıoğlu

Tarık Yüzbaşıoğlu 5746,70 m2

2025/364 Seymenli 136/2 Harun Miran 167,60 m2

2025/365 Güveçli 109/59 Hüsnü Memiş

Rasim Memiş

Recep Memiş

Saim Memiş

Salim Memiş 17076,13 m2

2025/366 Seymenli 107/27 Zeki Çakır 6614,27 m2

2025/367 Güveçli 113/19 Harun Turgut

Mehmet Turgut

Naim Turgut

Rafet Turgut 21828,12 m2

2025/368 Güveçli 112/3 Ahmet Kır

İlknur Aytekin

Mehmet Kır 181,39 m2

2025/369 Güveçli 109/68 Şerif Kır 170,63 m2

2025/370 Güveçli 113/17 Harun Turgut

Recep Turgut

Naim Turgut

Rafet Turgut 4140,51 m2

2025/371 Seymenli 107/43 Ali Kavas 2751,59 m2

2025/372 Güveçli 113/16 Elif Moda Tasarım Tekstil ve San. Tic. A.Ş. 6808,99 m2

2025/373 Güveçli 113/18 Ahmet Hekimoğlu 3506,13 m2

2025/374 Nusratfakı 107/23 Şahver Genç 6633,85 m2

2025/375 Seymenli 113/2 Hüseyin Kavas 3846,55 m2

2025/376 Seymenli 111/1 Hasip Gencer

Siren Akat

Tasfik Erhan Gencer 4442,54 m2

2025/377 Seymenli 113/81 Yıldız Kiraz 22339,03 m2

2025/378 Seymenli 113/166 Hüseyin Seymen 8445,41 m2

2025/379 Seymenli 113/32 Ali Tamer Özbek 901,17 m2

2025/380 Seymenli 113/75 Hasan Kaya 3557,32 m2

2025/381 Seymenli 107/21 Faik Dönmez

Hüseyin Dönmez

Turgut Dönmez 1568,74 m2

2025/382 Güveçli 109/58 Metin Fazlı

Nedim Fazlı 5496,77 m2

2025/383 Seymenli 107/10 Adnan Balcı

Ahmet Balcı

Ahmet Pehlivanoğlu

Apti Balcı

Aynur Subaş

Ayşe Yavaş

Bedriye Kimsesizgil

Emine Şebnem Çelik Albayrak

Fatma Pehlivanoğlu

Gönül Balcı

Halime Çelik

Hamdiye Çiftçi

Hasan Tayfun Çelik

Hatice Uçar

Hayri Yıldırım

Hüseyin Balcı

Hüsnü Çelik

İlkay Pehlivanoğlu

Leyla Katırcı

Mehmet Pehlivanoğlu

Mesut Balcı

Mustafa Pehlivanoğlu

Mustafa Yıldırım

Nadikar Nogaylar

Rahim Pehlivanoğlu

Salih Yıldırım

Seher Pehlivanoğlu

Sevgi Atay

Sevil Pehlivanoğlu

Sevim Hazan

Seyide Çıvğın

Şerife Gülümser

Yusuf Yıldırım

Zeki Balcı 12992,81 m2

2025/384 Seymenli 110/1 Süleymanpaşa Bel. Turizm Tarım Hay. Ve İnş. A.Ş. 3172,31 m2

2025/385 Seymenli 107/60 Ayşe Karayel

Halit Dindar

Hamit Dindar

Ruziye Beyhan 21882,77 m2

2025/386 Güveçli 109/56 Ayşe Kır

Hasan Kır

Hüseyin Kır

İsmail Kır

Nurten Yıldız

Şükran Yontar 2538,54 m2

2025/387 Güveçli 112/6 Ayşe Kır

Hasan Kır

Hüseyin Kır

İsmail Kır

Nurten Yıldız

Şükran Yontar 24506,27 m2

2025/388 Güveçli 109/69 Ayşe Kır

Hasan Kır

Hüseyin Kır

İsmail Kır

Nurten Yıldız

Şükran Yontar 59,60 m2

2025/389 Seymenli 108/5 Lütfiye Yıldız 1408,31 m2

2025/390 Seymenli 136/11 Harun Miran 1112,88 m2

2025/391 Seymenli 112/1 Ali Tamer Özbek 5937,58 m2