T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/294 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 26/09/2025 SAAT: 09:45
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2025/294
|Nusratlı
|0/690
|Fatma İlhan
Fedai Buyural
Hafize Gönül
Muharrem Yılmaz Buyural
|3.281,12 m2
|2025/295
|Nusratlı
|0/703
|Cüneyt Paçalı
Mustafa Paçalı
|8.300,00 m2
|2025/296
|Nusratlı
|0/1102
|Nail Akdemir
|5.718,00 m2
|2025/297
|Nusratlı
|0/696
|Sabiha Eriç
|3.936,34 m2
|2025/298
|Nusratlı
|0/698
|Hatice Korol
|4.450,00 m2
|2025/299
|Nusratlı
|0/709
|Ayşe Uçak
Fatma Ergül
Hamdi Ergül
Mehmet Ergül
Türkan Ergül
Ümran Öztürk
|695,03 m2
|2025/301
|Nusratlı
|0/1126
|Fatma İlhan
Fedai Buyural
Hafize Gönül
Muharrem Yılmaz Buyural
|353,74 m2
|2025/302
|Nusratlı
|0/1103
|Nail Akdemir
|850,00 m2
|2025/303
|Nusratlı
|0/704
|Cüneyt Paçalı
Mustafa Paçalı
|8.850,00 m2
|2025/304
|Nusratlı
|0/1371
|Cüneyt Paçalı
Mustafa Paçalı
|4.421,90 m2