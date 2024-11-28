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        T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.11.2024 - 00:00
        T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/283 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
        30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
        Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
        Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
        İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 14/11/2024


        İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 04/12/2024 SAAT: 09.30

        Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
        2024/283 Semetli 108/63 Nejdet Balın
        Remziye Eren
        Ferhat Balın
        Vedat Balın
        Gülsevim Şen
        Metin Ercan
        Şükran Akgül
        Harun Ercan
        Sevim Civak
        Selahattin Balın
        Hamdi Balın
        Fatma Türkeli
        Gönül Tokgöz
        Fatma Öztürk
        Sevim Elitaş
        Osman Yıldız
        Hafize Yıldız
        Mustafa Yıldız
        Mecit Yıldız
        Sevdiye Adalı
        Beyazıt Balın
        Ferhat Balın
        Hamide Yıldız        		 123,01 m2
        2024/284 Karaçalı 119/37 Rasim Demir 397,67 m2
        2024/285 Karaçalı 119/40 Rasim Demir 358,40 m2
        2024/286 Karaçalı 135/42 Seyfiye Devlet
        Hasan Bilgi
        Sabiha Dişlioğlu        		 422,46 m2
        2024/287 Karaçalı 136/13 Nedim Yavuz 3,21 m2
        2024/288 Semetli 108/157 Ahmet Özer
        Gülcan Avcı
        Ülfiye Güler
        Hasan Özer
        Demirali Özer
        Necibe Çiçek
        Caip Bektaş        		 780,77 m2
        2024/289 İnecik 156/69 Fevzi İnecikli 215,39 m2
        2024/290 İnecik 160/53 Selahattin Eriz
        Hulusi Eriz        		 1.842,35 m2
        2024/291 İnecik 160/67 Selvet Eriz
        Emine Ergin
        Sebaattin Eriz
        Erkan Eriz
        Serkan Eriz        		 760,37 m2
        2024/292 İnecik 160/71 Nazım Gündoğdu 253,65 m2
        2024/293 İnecik 160/74 Cemalettin Dolunay 406,44 m2
        2024/294 İnecik 160/78 Şahinde İşçi
        Ayiser Demir
        Ahmet İşçi
        Eda Ertan
        Mehmet İşçi
        Aydın İşçi        		 120,76 m2
        2024/295 İnecik 160/80 Şükrüye Bülbül
        Hüseyin Deniz
        Baise Yıldız
        Hilmiye Aksoy
        Nevriye Yaşar
        Fatma Topuz
        Nezihe İşcan
        Nuran Tavşanoğlu
        Recep Ökten
        Mustafa Dinç
        Melahat Efe
        Ali Dinç        		 855,16 m2
        2024/296 İnecik 160/82 Şükrüye Bülbül
        Hüseyin Deniz
        Baise Yıldız
        Hilmiye Aksoy
        Nevriye Yaşar
        Fatma Topuz
        Nezihe İşcan
        Nuran Tavşanoğlu
        Recep Ökten
        Mustafa Dinç
        Melahat Efe
        Ali Dinç        		 13,90 m2
        2024/297 İnecik 160/87 Ertan Karayel 1.550,79 m2
        2024/298 İnecik 161/32 Ahmet Ural
        Hüseyin Ural        		 895,08 m2
        2024/299 İnecik 172/2 Engin Yücel
        Hüseyin Yücel
        Esat Yücel
        Hüseyin Yücel
        Fevziye Yücel
        Kamile Özayrancı
        Tuncay Yücel
        Nadide Yücel
        Sebahat Yücel
        Nadide Yücel
        Hüseyin Yücel
        Selahattin Yücel
        Süleyman Yücel        		 605,47 m2
        2024/300 İnecik 174/6 Lütfiye Ateş
        Kamil Köse
        Ali Köse
        İbrahim Köse
        Zeynep Toker
        Naşen Güleç
        Mustafa Ateş
        Hatice Çakır
        Lütfiye Çakır
        İbrahim Ateş
        Gülşen Ateş
        Fatma Kuru
        Nagihan Akın
        Hicaziye Okyay
        Rıza Ateş
        Ayşe Aydın
        Mehmet Güney
        Hatice Öner
        Ali İhsan Güney
        Hicaz Okyay        		 555,73 m2
        2024/301 İnecik 160/49 İrfan Gırlangıç
        Eyüp Gırlangıç
        Şeref Gırlangıç
        İmren Gırlangıç
        Melahat Gırlangıç
        Nihal Gırlangıç
        Mehmet Özgür Gırlangıç
        Mine Gündoğdu        		 2.861,78 m2
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02131667
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