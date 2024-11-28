T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/283 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 14/11/2024



İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 04/12/2024 SAAT: 09.30

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2024/283 Semetli 108/63 Nejdet Balın

Remziye Eren

Ferhat Balın

Vedat Balın

Gülsevim Şen

Metin Ercan

Şükran Akgül

Harun Ercan

Sevim Civak

Selahattin Balın

Hamdi Balın

Fatma Türkeli

Gönül Tokgöz

Fatma Öztürk

Sevim Elitaş

Osman Yıldız

Hafize Yıldız

Mustafa Yıldız

Mecit Yıldız

Sevdiye Adalı

Beyazıt Balın

Ferhat Balın

Hamide Yıldız 123,01 m2 2024/284 Karaçalı 119/37 Rasim Demir 397,67 m2 2024/285 Karaçalı 119/40 Rasim Demir 358,40 m2 2024/286 Karaçalı 135/42 Seyfiye Devlet

Hasan Bilgi

Sabiha Dişlioğlu 422,46 m2 2024/287 Karaçalı 136/13 Nedim Yavuz 3,21 m2 2024/288 Semetli 108/157 Ahmet Özer

Gülcan Avcı

Ülfiye Güler

Hasan Özer

Demirali Özer

Necibe Çiçek

Caip Bektaş 780,77 m2 2024/289 İnecik 156/69 Fevzi İnecikli 215,39 m2 2024/290 İnecik 160/53 Selahattin Eriz

Hulusi Eriz 1.842,35 m2 2024/291 İnecik 160/67 Selvet Eriz

Emine Ergin

Sebaattin Eriz

Erkan Eriz

Serkan Eriz 760,37 m2 2024/292 İnecik 160/71 Nazım Gündoğdu 253,65 m2 2024/293 İnecik 160/74 Cemalettin Dolunay 406,44 m2 2024/294 İnecik 160/78 Şahinde İşçi

Ayiser Demir

Ahmet İşçi

Eda Ertan

Mehmet İşçi

Aydın İşçi 120,76 m2 2024/295 İnecik 160/80 Şükrüye Bülbül

Hüseyin Deniz

Baise Yıldız

Hilmiye Aksoy

Nevriye Yaşar

Fatma Topuz

Nezihe İşcan

Nuran Tavşanoğlu

Recep Ökten

Mustafa Dinç

Melahat Efe

Ali Dinç 855,16 m2 2024/296 İnecik 160/82 Şükrüye Bülbül

Hüseyin Deniz

Baise Yıldız

Hilmiye Aksoy

Nevriye Yaşar

Fatma Topuz

Nezihe İşcan

Nuran Tavşanoğlu

Recep Ökten

Mustafa Dinç

Melahat Efe

Ali Dinç 13,90 m2 2024/297 İnecik 160/87 Ertan Karayel 1.550,79 m2 2024/298 İnecik 161/32 Ahmet Ural

Hüseyin Ural 895,08 m2

2024/299 İnecik 172/2 Engin Yücel

Hüseyin Yücel

Esat Yücel

Hüseyin Yücel

Fevziye Yücel

Kamile Özayrancı

Tuncay Yücel

Nadide Yücel

Sebahat Yücel

Nadide Yücel

Hüseyin Yücel

Selahattin Yücel

Süleyman Yücel 605,47 m2

2024/300 İnecik 174/6 Lütfiye Ateş

Kamil Köse

Ali Köse

İbrahim Köse

Zeynep Toker

Naşen Güleç

Mustafa Ateş

Hatice Çakır

Lütfiye Çakır

İbrahim Ateş

Gülşen Ateş

Fatma Kuru

Nagihan Akın

Hicaziye Okyay

Rıza Ateş

Ayşe Aydın

Mehmet Güney

Hatice Öner

Ali İhsan Güney

Hicaz Okyay 555,73 m2

2024/301 İnecik 160/49 İrfan Gırlangıç

Eyüp Gırlangıç

Şeref Gırlangıç

İmren Gırlangıç

Melahat Gırlangıç

Nihal Gırlangıç

Mehmet Özgür Gırlangıç

Mine Gündoğdu 2.861,78 m2