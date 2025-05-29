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        T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.05.2025 - 00:00
        T.C.
        TEKİRDAĞ
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        İ L A N

        Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.
        Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası T.A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
        Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
        İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 23.05.2025


        İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 17.07.2025 SAAT: 10.35

        Dosya Esas No Mahalle Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2
        2025/294 Gündoğdu 198/205
        (Eski 198/1)        		 Hayrunnisa Kancabaş
        Didar Ekiciler
        Nihal Yavuzçiftçi
        Hakan Ekiciler
        Selver Ekiciler
        Kamil Nallar
        Ali Nallar
        Kevser Önbey        		 216,94 m2
        2025/295 Gündoğdu 197/42 Hilmi Akçakoca 294,16 m2
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02233406
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