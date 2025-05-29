T.C.

TEKİRDAĞ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası T.A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 23.05.2025



İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 17.07.2025 SAAT: 10.35

Dosya Esas No Mahalle Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 2025/294 Gündoğdu 198/205

(Eski 198/1) Hayrunnisa Kancabaş

Didar Ekiciler

Nihal Yavuzçiftçi

Hakan Ekiciler

Selver Ekiciler

Kamil Nallar

Ali Nallar

Kevser Önbey 216,94 m2 2025/295 Gündoğdu 197/42 Hilmi Akçakoca 294,16 m2