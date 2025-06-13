T.C. TEKİRDAĞ 1. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. TEKİRDAĞ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/305 Esas

DAVALI : BİLAL SAVAŞ CINDAR



Yapılan tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden davalı BİLAL SAVAŞ CINDAR'a dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı kadın vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; Müvekkili lehine hükmedilen 400.00-TL yoksulluk nafakasının aylık 4.000,00-TL'ye çıkartılmasına, tarafların müşterek çocuğu Gökçe için hükmedilen aylık 200,00-TL iştirak nafakasının ise aylık 5.000,00-TL'ye çıkartılmasına, nafaka miktarlarının her yıl üfe tüfe ortalaması oranında arttırılmasına karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla;

Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği davalı BİLAL SAVAŞ CINDAR'A iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.