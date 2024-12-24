T.C. TARSUS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TARSUS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/271 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili mahkememize verdiği dilekçesinde özetle; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Frengülüs Mah.166 ada 11 parselin kamulaştırma bedelinin davalılar hissesine tekabül eden332,30 m² kısmının Çukurova Havalimanı Altyapı Tesislerinin işi bünyesinde kalan sulama kanalının kamulaştırma sahasına isabet etmesi nedeniyle idare tarafından kamulaştırıldığını, kamulaştırma bedelinin davalı hissesi oranında tespiti ile bu hakkın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş, 25/04/2024 tarihinde yapılan keşif sonrası aldırılan bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 135.289,30-TL olduğunun tespit edildiği, hissenize tekabül eden bedelin ise 1.327,57-TL olduğu, kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O. Depo edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda özetlenen davaya ilişkin cevaplarınızı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edebileceğiniz, aksi taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, cevap ve itirazlarınızı mahkememizin 2023/271 esas sayılı dosyasına bildirmeniz, yine mahkememizde 27/02/2025 günü saat 09:10'da yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı Hurşit Can ATEŞ'e ilanen tebliğ olunur.