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        T.C. TARSUS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        Örnek No:55*

        T.C.
        TARSUS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/8 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Yeni Mahalle 2564 Ada 10 parsel sayılı taşınmazın mücavir alan ve imar planı sınırları içerisinde kaldığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 5 kat Taks:0,30 Kaks:0,70 yapılaşma konuşlarına sahip olduğu, taşınmaz üzerinde herhangi bir inşai muhdesat bulunmamakta olup 2 adet zirai muhdesat bulunmaktadır. taşınmazın konumlu olduğu bölgede ikamet amaçlı zemin+4 katlı konut yapıları şeklinde yapılaşma hakim olduğu görülmüştür.Taşınmaza ait detaylı bilgiler ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur. Satışa katılanlar bütün ekleri ile birlikte bilirkişi raporunu ve şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
        Adresi : Mersin Tarsus Yeni Mahalle 2564 Ada 10 Parsel Tarsus / MERSİN
        Yüzölçümü : 597 m2
        İmar Durumu : taşınmazın mücavir alan ve imar planı sınırları içerisinde kaldığı
        Kıymeti : 5.674.952,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 13:44
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 13:44
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 13:44
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 13:44

        29/03/2025

        Sebiha DOĞAN
        Satış Memuru
        141956

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202655
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