T.C.

SUŞEHRİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/283 Esas

Konu : ilanen tebligat

22.04.2025



İLANEN TEBLİGAT



DAVACI:KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ:Av. GİZEMNUR KÖKSAL

TEBLİGAT YAPILAN DAVALI:AHMET YAVUZ-218****090 SİVAS ili, SUŞEHRİ ilçesi, Kozçukur mah/köy, **3 Cilt, **2 Aile sıra no, **6 sırada nüfusa kayıtlı, H****M ve Z****N oğlu/kızı, 01/01/1965 dogumlu,

TEBLİGAT METNİ:Davanın KABULÜNE

1-08/12/2023 havale tarihli Harita Mühendisi bilirkişi Muharrem AYDIN imzalı fen raporunda gösterilen Sivas İli, Suşehri İlçesi, Kozçukur Köyü 119 ada 85 parsel sayılı 2.597,33 m² yüz ölçümlü taşınmazın davalılar adına olan 2.489,11 m² lik kısmının tapu kaydının iptali ile davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, müteakiben yol olarak TERKİNİNE,

2-08/12/2023 havale tarihli Harita Mühendisi bilirkişi Muharrem AYDIN imzalı fen raporunda gösterilen Sivas İli, Suşehri İlçesi, Kozçukur Köyü 119 ada 85 parsel sayılı taşınmazın idareye devredilmeyen 2.489,11 m²'lik kısmının mülkiyet kamulaştırma bedelinin toplam 371.329,06 TL olarak TESPİTİNE,taşınmazlar üzerinde var ise haciz, ipotek gibi takyidatların bedele yansıtılmasına,

3-Kamulaştırma bedeli olarak belirlenen toplam 371.329,06 TL bedele, dava tarihinden itibaren karar tarihi olan 11/03/2025 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

4-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. hükmü uyarınca,08/12/2023 havale tarihli Harita Mühendisi bilirkişi Muharrem AYDIN imzalı fen raporunda gösterilen Sivas İli, Suşehri İlçesi, Kozçukur Köyü 119 ada 85 parsel sayılı mülkiyet kamulaştırma bedeli olan toplam 371.329,06 TL'nin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin davalılara tapudaki payları (veya sunacakları veraset ilamlarındaki) oranında DERHAL ödenmesine,

5-08/12/2023 havale tarihli Harita Mühendisi bilirkişi Muharrem AYDIN imzalı teknik bilirkişi (fen) raporunun hükmün eki sayılmasına,

6-Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin gerekçeli kararın bir örneğinin08/12/2023 havale tarihli Harita Mühendisi bilirkişi Muharrem AYDIN imzalı fen raporu ile birlikte taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu Suşehri Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

7-İİK 28. hükmü gereğince ilgili tapu sicil müdürlüğüne derhal müzekkere yazılmasına,

8- Davalılar Adem YAVUZ, ve Fatma DOĞAN kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca verilecek vekalet ücreti kabul edilen miktarı geçemeyeceğinden 18.565,63-TL nisbi vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak anılan davalılara ödenmesine,

9-Davacı kurum tarafından yapılan yargılama giderlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29. hükmü uyarınca davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

10-Davanın niteliği gereği davacı kurum lehine vekalet ücreti takdir edilmesine yer olmadığına,

11-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

12-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının ilgilisine iadesine,

Dair; davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verildiği ve karar hakkında, kararın kaldırılması talebiyle davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliği ile ilanen tebliğ olunur.