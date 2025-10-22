Habertürk
        T.C. SİVAS 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 23.10.2025 - 00:00

        T.C. SİVAS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/401 Esas
        KARAR NO : 2025/370


        Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2025 tarihli ilamı ile hakkında beraat kararı verilen İbrahim ve Sıddıka oğlu,29/12/1998 doğumlu,HASAN ÇETİNKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurum vekili Av. Salih KARACA tarafından ibraz edilen istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        Yukarıda özeti belirtilen hükme karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf hakkının bulunduğu hususunun,
        Hükmün yukarıda belirtilen kişi tarafından istinaf edildiği ve istinaf talebine karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevap hakkının bulunduğu hususunun,
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Türkiye geneli ilk 5 gazetenin birinde ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.10.2025

