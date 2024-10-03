T.C.

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

S.

N. TAŞ.

KOD. Bulunduğu

Mahalle Cinsi Ada/

Parsel Alanı

(m2) Muhammen

Kira Bedeli

(TL) Geçici

Teminatı

(TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 3533 EMENDERE KESİMHANE 183/8 1.900,99 2.000,00 TL/AY 60,00 TL 16/10/2024 10:00 2 404 SÜLLER KAHVEHANE 185/1 151,35 660,00 TL/AY 20,00 TL 16/10/2024 10:05 3 2793 OSMANLAR KAHVEHANE 192/2 83,35 1.400,00 TL/AY 42,00 TL 16/10/2024 10:10 4 1486 DERECİKÖREN ARSA 247/1 895,23 850,00 TL/YIL 26,00 TL 16/10/2024 10:15 5 411 YÜREĞİL DEPO 159/1 70,00 1.300,00 TL/AY 39,00 TL 16/10/2024 10:20 6 3519 YÜREĞİL OFİS 159/1 70,00 1.050,00 TL/AY 32,00 TL 16/10/2024 10:25 7 2932 PÜRSÜNLER KAHVEHANE 122/2 138,90 350,00 TL/AY 11,00 TL 16/10/2024 10:30 8 408 CÜNEYT KAHVEHANE 0/804 75,00 350,00 TL/AY 11,00 TL 16/10/2024 10:35 9 ----- ASLANDEDE TARLA 180/20 1.344,68 1.000,00 TL/YIL 30,00 TL 16/10/2024 10:40 10 ----- KÜÇÜKDAĞ

DERE İŞYERİ

(DÜKKAN) 117/1 59,15 350,00 TL/AY 11,00 TL 16/10/2024 10:45 11 3757 KURTULUŞ İŞYERİ

(3 NOLU DÜKKAN) 363/1 15,00 450,00 TL/AY 14,00 TL 16/10/2024 10:50 12 ----- YÜREĞİL TARLA 104/17 2.007,52 1.800,00 TL/YIL 54,00 TL 16/10/2024 10:55 13 ----- CÜNEYT ARSA 0/767 1.868,00 1.800,00 TL/YIL 54,00 TL 16/10/2024 11:00 14 412 YÜREĞİL KAHVEHANE 159/1 270,00 1.300,00 TL/AY 39,00 TL 16/10/2024 11:05 15 471 KARAGÜR KAHVEHANE 0/1313 43,00 1.100,00 TL/AY 33,00 TL 16/10/2024 11:10 16 394 KOCASİNAN KAHVEHANE 136/1 125,00 350,00 TL/AY 11,00 TL 16/10/2024 11:15 17 1942 EMENDERE KAHVEHANE 132/2 79,51 350,00 TL/AY 11,00 TL 16/10/2024 11:20 18 402 SÜLLER İŞYERİ

(SÜT TOPLAMA YERİ) 167/16 40,00 500,00

TL/AY 15,00 TL 16/10/2024 11:25

Mülkiyeti Belediyemize ait ve yukarıda Mahalle, Mevkii, Ada-Parsel numarası, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Kira Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K‘ in 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulüyle kiraya verilecektir.

İhale; Sındırgı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 16/10/2024 Çarşamba Günü saat 10.00’da başlayarak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 15/10/2024 Salı günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER ;

1-Başvuru Dilekçesi

2-Nüfus Cüzdanı Sureti. (Gerçek kişiler için.)

3-Adres Beyanı.

4-Kanuni İkametgâh Belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)

5-Sındırgı Belediye Başkanlığı Gelir Servisinden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi.

6-İhale ile İlgili Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz.

7-Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

8- Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı.

9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.

T.C.

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIŞ İHALE İLANI

S.

N. Bulunduğu

Mahalle Cinsi Ada/

Parsel Alanı

(m2) Muhammen

Satış Bedeli

(TL) Geçici

Teminatı

(TL) Şartname Bedeli

(TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 ÇAVDAROĞLU ARSA 459/18 433,34 1.502.250,00 46.000,00 500,00 17/10/2024 10:00 2 ÇAVDAROĞLU ARSA 459/19 369,52 1.247.130,00 38.000,00 500,00 17/10/2024 10:05 3 ÇAVDAROĞLU ARSA 459/20 363,93 1.228.270,00 37.000,00 500,00 17/10/2024 10:10 4 ÇAVDAROĞLU ARSA 459/21 358,69 1.210.580,00 37.000,00 500,00 17/10/2024 10:15 5 ÇAVDAROĞLU ARSA 459/22 352,75 1.190.532,00 36.000,00 500,00 17/10/2024 10:20 6 ÇAVDAROĞLU ARSA 459/23 347,18 1.171.733,00 36.000,00 500,00 17/10/2024 10:25 7 ÇAVDAROĞLU ARSA 459/24 359,80 1.223.320,00 37.000,00 500,00 17/10/2024 10:30 8 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/58 359,28 1.221.552,00 37.000,00 500,00 17/10/2024 10:35 9 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/59 322,55 1.088.607,00 33.000,00 500,00 17/10/2024 10:40 10 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/60 323,54 1.091.948,00 33.000,00 500,00 17/10/2024 10:45 11 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/61 350,77 1.183.849,00 36.000,00 500,00 17/10/2024 10:50 12 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/62 376,51 1.270.722,00 39.000,00 500,00 17/10/2024 10:55 13 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/63 375,90 1.268.663,00 39.000,00 500,00 17/10/2024 11:00 14 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/64 366,18 1.235.858,00 38.000,00 500,00 17/10/2024 11:05 15 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/65 406,40 1.381.760,00 42.000,00 500,00 17/10/2024 11:10 16 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/66 435,00 1.479.000,00 45.000,00 500,00 17/10/2024 11:15 17 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/67 372,56 1.257.390,00 38.000,00 500,00 17/10/2024 11:20 18 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/68 363,09 1.225.429,00 37.000,00 500,00 17/10/2024 11:25 19 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/69 365,68 1.234.170,00 38.000,00 500,00 17/10/2024 11:30 20 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/70 370,31 1.249.797,00 38.000,00 500,00 17/10/2024 11:35 21 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/71 355,93 1.201.264,00 37.000,00 500,00 17/10/2024 11:40 22 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/72 349,17 1.178.449,00 36.000,00 500,00 17/10/2024 11:45 23 ÇAVDAROĞLU ARSA 609/73 418,39 1.422.526,00 43.000,00 500,00 17/10/2024 11:50 24 ÇALTILI TARLA 114/3 17.864,79 7.607.425,00 229.000,00 500,00 17/10/2024 11:55 25 ÇALTILI TARLA 122/1 6.106,66 3.781.050,00 114.000,00 500,00 17/10/2024 12:00 26 ÇALTILI TARLA 127/6 4.806,05 4.337.470,00 131.000,00 500,00 17/10/2024 12:05 27 ÇALTILI TARLA 110/7 4.663,53 3.859.080,00 116.000,00 500,00 17/10/2024 12:10 28 ÇALTILI TARLA 112/1 3.019,41 2.055.715,00 62.000,00 500,00 17/10/2024 12:15 29 ÇALTILI TARLA 118/1 1.383,05 2.104.542,00 64.000,00 500,00 17/10/2024 12:20 30 ÇALTILI TARLA 109/2 1.223,72 1.647.950,00 50.000,00 500,00 17/10/2024 12:25 31 ÇALTILI TARLA 124/6 998,14 1.710.147,00 52.000,00 500,00 17/10/2024 12:30 32 ÇALTILI TARLA 111/1 768,01 853.140,00 26.000,00 500,00 17/10/2024 12:35 33 ÇALTILI TARLA 107/4 745,91 1.039.930,00 32.000,00 500,00 17/10/2024 12:40 34 ÇALTILI TARLA 104/5 412,58 547.700,00 17.000,00 500,00 17/10/2024 12:45 35 ÇALTILI TARLA 124/3 291,06 498.683,00 15.000,00 500,00 17/10/2024 12:50 36 GÖLCÜK AVLULU AHŞAP EV 143/2 199,41 392.672,00 12.000,00 500,00 17/10/2024 12:55 37 KINIK TARLA 101/123 206.821,21 8.100.500,00 250.000,00 500,00 17/10/2024 13:00 38 PÜRSÜNLER KÖY KORUSU 224/32 87.125,99 40.223.170,00 1.207.000,00 500,00 17/10/2024 13:05 S.

N. Aracın Plakası Cinsi Markası

Tipi

Ticari Adı

Modeli

Rengi Kilometresi Muhammen

Satış Bedeli

(TL) Geçici

Teminatı

(TL) Şartname Bedeli

(TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 39 10 TOG 033 ARAÇ TOGG

TGT

T10X

2023

SİYAH

(OLTU) 12.985 1.600.000,00 48.000,00 500,00 17/10/2024 13:10





1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Modeli, Kilometresi,Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmazlar/araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır.

2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 17/10/2024 Perşembe günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 16/10/2024 Çarşamba günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 16/10/2024 Çarşamba günü saat 16:30’ dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;

3.1-Başvuru Dilekçesi.

3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)

3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)

3.5-Tebligat için adres beyanı.

3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL

( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )



4-Taşınmazların/aracın ihale bedeli peşin olarak. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde ödenecek.)

5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.

6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.



İLAN OLUNUR.