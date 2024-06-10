T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/318 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü

MEVKİİ : Kancaboğazı Mevkii

PARSEL NO : 711 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Ahmet Çakır - 22319363010 (ÖLÜ)

Halime Açıkgöz - 25631252680

Gökçeler Küme Evleri 167/1Simav Kütahya

İsmail Çakır - 22313363238

Gökçeler Küme Evleri 16/1/Simav Kütahya

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Kütahya İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/318 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.