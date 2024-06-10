T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/318 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü
MEVKİİ : Kancaboğazı Mevkii
PARSEL NO : 711 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :Ahmet Çakır - 22319363010 (ÖLÜ)
Halime Açıkgöz - 25631252680
Gökçeler Küme Evleri 167/1Simav Kütahya
İsmail Çakır - 22313363238
Gökçeler Küme Evleri 16/1/Simav Kütahya
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kütahya İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/318 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.