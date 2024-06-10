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        T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.06.2024 - 00:00
        T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/318 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü
        MEVKİİ : Kancaboğazı Mevkii
        PARSEL NO : 711 Parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI :Ahmet Çakır - 22319363010 (ÖLÜ)
        Halime Açıkgöz - 25631252680
        Gökçeler Küme Evleri 167/1Simav Kütahya
        İsmail Çakır - 22313363238
        Gökçeler Küme Evleri 16/1/Simav Kütahya
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Kütahya İl Özel İdaresi
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/318 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02045086
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