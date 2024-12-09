T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/348 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 162 ada 27 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 499,01m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ OSMAN ÇELİK-35383927088

2- DÖNDÜ ÇELİK-35446924962

3- DURSUN ÇELİK-35428925536

4- HANIM KARAKÖSE-35434925308

5- ŞAZİYE ERTAŞ-35416925982

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/348 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024