T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/353 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular/Atatürk Mahallesi 162 ada 52 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 576,60 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HACER ALAN, TC:28946141656

2- EMİNE AKBULUT, TC:29519122584

3- HAMZA KARAKÖSE, TC: 30794080056

4- MEHMET ALİ ÇELEBİ, TC: 30974074004

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/353 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024