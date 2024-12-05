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        T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.12.2024 - 00:00
        T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/349 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 158 ada 27 parsel
        YÜZÖLÇÜMÜ : 388,91m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYNUR KARADUMAN-42319386062
        2- HALİME ÇELİK-29381127182
        3- MEHMET KARADUMAN-34075970678
        4- RAMAZAN KARADUMAN-34063971014
        5- SABİT KARADUMAN-34081970440
        6- TÜLAY GÜZELYURT-31916042624
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
        AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
        KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/349 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02134940
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