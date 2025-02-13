T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/35 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı Köyü

MEVKİİ : Alanpınar Mevkii

ADA NO : 135

PARSEL NO : 19

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 236.97

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ MANAY 51526389964

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/35 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.02.2025