T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/35 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı Köyü
MEVKİİ : Alanpınar Mevkii
ADA NO : 135
PARSEL NO : 19
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 236.97
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ MANAY 51526389964
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/35 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.02.2025