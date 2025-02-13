T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/37 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü
MEVKİİ : Alanpınar Mevkii
ADA NO : 131
PARSEL NO : 38
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 879,01
MALİKİN ADI VE SOYADI : HATİCE KAVUL 52420360158
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/37 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.02.2025