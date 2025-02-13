T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/38 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü
MEVKİİ : Alanpınar
ADA NO : 131
PARSEL NO : 37
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 774,09
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa KORKMAZ 52675351666
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/38 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.