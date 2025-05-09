T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

1.200.000,00

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Taşıt

34PJ9321 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , TİGUAN TSE ACT BMT150DSGT TRENDLİNE Tipli otomobil, CZE168582 Motor No'lu , WVGZZZ5NZHW301076 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , aracın kaportasında ön tamponda ve arka tamponda noktasal çizikler mevcuttur. ön sağ kapıda noktasal ezik arka sağ kapıda ezik ve çizik mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz ön konsol yeri temiz, motor ve şanzıman yerindedir. aracın ruhsatı yoktur. kapıları açıktır. anatarı vardır. Km sayacının 36.339 km de olduğu, SBM kayıtlarında konu aracın geçmiş kazası ve hasarı yoktur.