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        T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 10.05.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        SİLİVRİ
        İCRA DAİRESİ

        2025/561 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/561 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        1.200.000,00 1 Taşıt 34PJ9321 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , TİGUAN TSE ACT BMT150DSGT TRENDLİNE Tipli otomobil, CZE168582 Motor No'lu , WVGZZZ5NZHW301076 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , aracın kaportasında ön tamponda ve arka tamponda noktasal çizikler mevcuttur. ön sağ kapıda noktasal ezik arka sağ kapıda ezik ve çizik mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz ön konsol yeri temiz, motor ve şanzıman yerindedir. aracın ruhsatı yoktur. kapıları açıktır. anatarı vardır. Km sayacının 36.339 km de olduğu, SBM kayıtlarında konu aracın geçmiş kazası ve hasarı yoktur.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:47
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        Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:47
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 13:47
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        Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 13:47

        21/04/2025

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02220908
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