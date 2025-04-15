T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

3.600.000,00

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Taşıt

34FMB567 Plakalı , 2022 Model , MERCEDES-BENZ Marka , ACTROS 1845 963 4-A-LS 4x2 FL Tipli , 471926C0733803 Motor No'lu , NMB96340312220009 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 180HP , Rengi Beyaz ,

Aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2022 Model Beyaz renkli, MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 963 4-A- LS 4x2 FL DİZEL OTOMATİK VİTESLİ 2 KİŞİLİK Çekicinin; anahtarların ve ruhsatın görülmediği, plakaların bulunmadığı, kapıların açık olduğu, motor havuzunun gözle kontrol edildiği, motor numarasının görülemediği, motor ve şanzıman durumunun çalışma durumuna bakılamadığı, PIRELLİ 295/80R/22,5 Lastiklerin kondisyonlu olduğu, ekranlı teyp olduğu, muhtelif kısımlarında çizikler olduğu tespit edilmiştir.

Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko ve Trafik Poliçesinden açılmış hasar kaydı olmadığı tespit edilmiştir.