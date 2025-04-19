T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/102 Esas



Davacı MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından davalılar Arşolas Nuh ve arkadaşları aleyhine ikame edilen dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Selimpaşa köyü 982 parsel sayılı taşınmazın kıyı kenar çizgisi içerisinde kalması nedeni ile tapu kaydının iptali ile tescil harici bırakılmasına ilişkin olan işbu davada mahkememizce hüküm verildiği, işbu hükmün taraflarca temyiz edildiği, temyiz üzerine dosyanın Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'ne gönderildiği, mahkememiz hükmünün Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 04/03/2025 tarih 2024/6828 Esas 2025/1735 Karar sayılı ilamı ile 1086 sayılı Kanun'un 442.maddesi uyarınca bozulduğu, bozma ilamınını ve bozmaya ilişkin tensip zaptının davalılardan ARŞOLAS NUH, RAHİME ESEN, ALİ YAYLA, ALİ KILIÇ, ŞÜKRAN KILINÇ, EMİNE ULU, VOLKAN KAYA, ŞÜKRÜ ÇAKIR, ÖZGÜR ÖZPOLAT, OKAN ŞENGÖZ, HİLMİ ŞEN,ÇAĞATAY KARASOY, NEFİZE SOYTAŞ, NALAN TURGUT ve ÇETİN ÖZMERT'in adresleri tespit edilemediğinden, tebliğin ilanen tebligat olarak yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 04/03/2025 tarih 2024/6828 Esas 2025/1735 Karar sayılı ilamı ile Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin24/04/2014 tarih 2011/191 Esas 2014/167 Karar sayılı ilamı bozulduğundan işbu Yargıtay bozma ilamının;

Duruşma günü: 09/09/2025 günü saat: 09:00'da olan mahkememiz duruşmasında bizzat hazır bulunması veya kendinizi bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı ihtarını içeren tensip zaptı;

Davalılar ARŞOLAS NUH, RAHİME ESEN, ALİ YAYLA, ALİ KILIÇ, ŞÜKRAN KILINÇ, EMİNE ULU, VOLKAN KAYA, ŞÜKRÜ ÇAKIR, ÖZGÜR ÖZPOLAT, OKAN ŞENGÖZ, HİLMİ ŞEN,ÇAĞATAY KARASOY, NEFİZE SOYTAŞ, NALAN TURGUT ve ÇETİN ÖZMERT'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2025